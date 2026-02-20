В работе "Новой почты" произошел сбой: на что жалуются клиенты

Новые услуги НП

Соединенные Штаты стали 17 страной, где заработала "Новая почта". Теперь оттуда можно отправлять в Украину документы и посылки весом до 30 кг.

Для этого компания договорилась о сотрудничестве с сетью UPS, поэтому клиенты могут приносить свертки в любой из 6 тысяч пунктов UPS Store по всей Америке.

В настоящее время доставка из США занимает от семи дней. Чтобы отправить посылку, необходимо создать заявку в приложении или на сайте, оплатить ее и показать оператору в США полученный QR-код. В будущем компания планирует ускорить доставку до пяти дней и открыть свои отделения в крупных американских городах.