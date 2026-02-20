RU

Общество Образование Деньги Изменения

В работе "Новой почты" произошел сбой: на что жалуются клиенты

Фото: клиенты "Новой почты" не могут оплатить посылки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Клиенты "Новой почты" уже несколько часов не могут оплатить свои посылки при помощи приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и комментарии на странице "Новой почты" в Facebook.

Читайте также: "Новая почта" 24/7: в Киеве десять отделений перешли на круглосуточный режим

Клиенты НП отмечают, что во время попытки оплаты посылки через приложение выдает сообщение о технических ошибках, а также уведомление с текстом "что-то пошло не так". 

 

Эту информацию подтверждает и корреспондент РБК-Украина. По его словам, такая ошибка наблюдается несколько часов. 

Новые услуги НП

Соединенные Штаты стали 17 страной, где заработала "Новая почта". Теперь оттуда можно отправлять в Украину документы и посылки весом до 30 кг.

Для этого компания договорилась о сотрудничестве с сетью UPS, поэтому клиенты могут приносить свертки в любой из 6 тысяч пунктов UPS Store по всей Америке.

В настоящее время доставка из США занимает от семи дней. Чтобы отправить посылку, необходимо создать заявку в приложении или на сайте, оплатить ее и показать оператору в США полученный QR-код. В будущем компания планирует ускорить доставку до пяти дней и открыть свои отделения в крупных американских городах.

