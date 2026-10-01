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У роботі "Нової пошти" стався збій

15:45 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
У роботі "Нової пошти" стався збій Фото: у роботі "Нової пошти" стався збій (novaposhta.ua)
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У роботі поштового оператора "Нова пошта" у четвер, 1 жовтня, стався масштабний технічний збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на скарги користувачів на сторінці компанії у Facebook.

Клієнти повідомляють про проблеми з функціонуванням цифрових платформ. Несправності виникли не лише у мобільному застосунку, а й у роботі особистого кабінету.

Крім того, користувачі скаржаться на неможливість увійти до системи, створити або завантажити експрес-накладні (ТТН), а також на збої у роботі API.

У відповідь представники "Нової пошти" повідомили клієнтам, що фахівці вже перевіряють ситуацію та з'ясовують причини несправностей.

У роботі &quot;Нової пошти&quot; стався збій
Фото: користувачі скаржаться на збій у роботі "Нової пошти" (скріншот)

Водночас точні причини збою та терміни повного відновлення роботи сервісів наразі не відомі.

Оновлено о 16:07

У "Новій пошті" повідомили, що на її системи відбувається DDoS-атака. Внаслідок цього можливі "незначні тимчасові складнощі" в роботі сервісів компанії.

"Проте, ситуація повністю під нашим контролем. Ми успішно протидіємо і наші ІТ фахівці вже запустили резервні схеми роботи", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно збій стався у роботі "ПриватБанк". Клієнти не могли здійснити платежі і грошові перекази.

Крім того, раніше стався збій у застосунку Ощадбанку. Тоді повідомлялось про часткове обмеження доступу до електронних сервісів банку. Причина - спрацювання систем безпеки.

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