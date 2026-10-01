У роботі "Нової пошти" стався збій
У роботі поштового оператора "Нова пошта" у четвер, 1 жовтня, стався масштабний технічний збій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на скарги користувачів на сторінці компанії у Facebook.
Клієнти повідомляють про проблеми з функціонуванням цифрових платформ. Несправності виникли не лише у мобільному застосунку, а й у роботі особистого кабінету.
Крім того, користувачі скаржаться на неможливість увійти до системи, створити або завантажити експрес-накладні (ТТН), а також на збої у роботі API.
У відповідь представники "Нової пошти" повідомили клієнтам, що фахівці вже перевіряють ситуацію та з'ясовують причини несправностей.
Водночас точні причини збою та терміни повного відновлення роботи сервісів наразі не відомі.
Оновлено о 16:07
У "Новій пошті" повідомили, що на її системи відбувається DDoS-атака. Внаслідок цього можливі "незначні тимчасові складнощі" в роботі сервісів компанії.
"Проте, ситуація повністю під нашим контролем. Ми успішно протидіємо і наші ІТ фахівці вже запустили резервні схеми роботи", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, нещодавно збій стався у роботі "ПриватБанк". Клієнти не могли здійснити платежі і грошові перекази.
Крім того, раніше стався збій у застосунку Ощадбанку. Тоді повідомлялось про часткове обмеження доступу до електронних сервісів банку. Причина - спрацювання систем безпеки.