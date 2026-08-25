У застосунку Ощадбанку стався збій: коли він запрацює

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Кілька годин тому клієнти у соцмережах почали скаржитися на збій у роботі сайта і мобільного додатка Ощадбанку. Представники банка відкрили причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ощадбанку у Telegram.

Збій в роботі Ощадбанку В Ощадбанку повідомили, що наразі відбувається часткове обмеження доступу до електронних сервісів Ощадбанку. Причина - спрацювання систем безпеки. Зазначено, що можуть бути тимчасово недоступними: мобільний додаток банку,

сервіси для юридичних осіб. Проте до 17:00 робота систем має бути повністю стабілізована. У банку перепросили клієнтів за тимчасові незручності. Раніше РБК-Україна писало, що у березні на серверах Ощадбанку спрацювали захисні протоколи через підозру хакерської атаки. Також повідомлялося, що у квітні 2025 року "Ощадбанк" і "Нова пошта" повідомили про відновлення роботи сервісів після збою.