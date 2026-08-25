У застосунку Ощадбанку стався збій: коли він запрацює
Кілька годин тому клієнти у соцмережах почали скаржитися на збій у роботі сайта і мобільного додатка Ощадбанку. Представники банка відкрили причину
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ощадбанку у Telegram.
Збій в роботі Ощадбанку
В Ощадбанку повідомили, що наразі відбувається часткове обмеження доступу до електронних сервісів Ощадбанку. Причина - спрацювання систем безпеки.
Зазначено, що можуть бути тимчасово недоступними:
- мобільний додаток банку,
- сервіси для юридичних осіб.
Проте до 17:00 робота систем має бути повністю стабілізована.
У банку перепросили клієнтів за тимчасові незручності.
Раніше РБК-Україна писало, що у березні на серверах Ощадбанку спрацювали захисні протоколи через підозру хакерської атаки.
Також повідомлялося, що у квітні 2025 року "Ощадбанк" і "Нова пошта" повідомили про відновлення роботи сервісів після збою.
Крім того, 14 червня Ощадбанк провів масштабне оновлення своїх систем. У зв'язку з цим протягом дня онлайн-банкінг та відділення були недоступні.