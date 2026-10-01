В работе "Новой почты" произошел сбой
В работе почтового оператора "Новая почта" в четверг, 1 октября, произошел масштабный технический сбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на жалобы пользователей на странице компании в Facebook.
Клиенты сообщают о проблемах с функционированием цифровых платформ. Неисправности возникли не только в мобильном приложении, но и в работе личного кабинета.
Кроме того, пользователи жалуются на невозможность войти в систему, создать или загрузить экспресс-накладные (ТТН), а также сбои в работе API.
В ответ представители "Новой почты" сообщили клиентам, что специалисты уже проверяют ситуацию и выясняют причины неисправностей.
В то же время, точные причины сбоя и сроки полного возобновления работы сервисов пока не известны.
Обновлено в 16:07
В "Новой почте" сообщили, что на ее системы осуществляется DDoS-атака. В результате возможны "незначительные временные сложности" в работе сервисов компании.
"Однако ситуация полностью под нашим контролем. Мы успешно противодействуем и наши ІТ специалисты уже запустили резервные схемы работы", - говорится в заявлении.
Напомним, недавно сбой произошел в работе "ПриватБанка". Клиенты не могли совершить платежи и денежные переводы.
Кроме того, ранее произошел сбой в приложении Сбербанка. Тогда сообщалось о частичном ограничении доступа к электронным сервисам банка. Причина - срабатывание систем безопасности.