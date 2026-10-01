В работе "Новой почты" произошел сбой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на жалобы пользователей на странице компании в Facebook .

Клиенты сообщают о проблемах с функционированием цифровых платформ. Неисправности возникли не только в мобильном приложении, но и в работе личного кабинета.

Кроме того, пользователи жалуются на невозможность войти в систему, создать или загрузить экспресс-накладные (ТТН), а также сбои в работе API.

В ответ представители "Новой почты" сообщили клиентам, что специалисты уже проверяют ситуацию и выясняют причины неисправностей.

Фото: пользователи жалуются на сбой в работе "Новой почты" (скриншот)

В то же время, точные причины сбоя и сроки полного возобновления работы сервисов пока не известны.

Обновлено в 16:07

В "Новой почте" сообщили, что на ее системы осуществляется DDoS-атака. В результате возможны "незначительные временные сложности" в работе сервисов компании.

"Однако ситуация полностью под нашим контролем. Мы успешно противодействуем и наши ІТ специалисты уже запустили резервные схемы работы", - говорится в заявлении.