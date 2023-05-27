Роботи на морі не буде? Які вакансії на літо актуальні в Україні

З наближенням літа на ринку праці традиційно зростає кількість сезонних вакансій. Однак через війну в Україні кількість таких пропозицій роботи цього року буде меншою.

Докладніше про те, які варіанти сезонної роботи можуть бути актуальними найближчими місяцями – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Чого чекати від ринку праці влітку

Вакансії у туризмі, торгівлі, готельно-ресторанній сфері – найпопулярніші в Україні для підробітку в теплу пору року.

Велика кількість сезонних пропозицій завжди була на морських курортах. Але через російську військову агресію вже другий рік поспіль туристична інфраструктура чорноморського узбережжя не працюватиме як раніше, а курорти Азовського моря знаходяться в окупації.

У той же час за недоступності відпочинку біля моря популярнішим став туризм у західних областях країни, тому там кількість літніх вакансій може збільшитися.

Про це раніше розповідала HR-експерт Тетяна Пашкіна у коментарі РБК-Україна. За її словами, розширення сезонного ринку можливе завдяки потребі у працівниках готельно-ресторанної сфери у західних регіонах України.

Також влітку 2023 актуальними будуть вакансії у сфері вуличної торгівлі, у літніх кафе, парках розваг.

Сезонні вакансії: які зарплати пропонують

Роботодавці ще не почали активно розміщувати вакансії для літнього підробітку. Як зазначили на порталі Work.ua, зростання кількості пропозицій очікується у червні.

На сьогодні вже з'являються вакансії продавців морозива та солодкої вати, вафель. В оголошеннях вказано зарплату від 8 до 12 тисяч грн на місяць, оплата може бути щоденною чи позмінною.

Скріншот Work.ua

Для роботи на літніх майданчиках кафе та ресторанів роботодавці шукають офіціантів, барменів. Подібні пропозиції є по всій Україні. Зарплата – на рівні 12-15 тис. грн та чайові.

Роботу на базах відпочинку можна знайти у Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській областях. На сайтах оголошень розміщують вакансії кухаря, офіціанта, адміністратора.

Наприклад, у Мукачеві на еко-курорті по вакансії офіціанта пропонують зарплатню 11 тис. грн з харчуванням та проживанням. На турбазу біля озера Біле Рівненської області потрібні продавці із зарплатою від 10 тис. грн.

У готельних комплексах, базах відпочинку у Буковелі та Яремчі є вакансії прибиральниць, покоївок, офіціантів, адміністраторів.

Скріншот rabota.ua

Незважаючи на те, що масового напливу відпочиваючих на Одещині не буде, у Чорноморську з'являються вакансії офіціантів у кафе на узбережжі із зарплатою до 15 тис. грн плюс чайові.

У самій Одесі також шукають персонал у ресторани: кухарів, офіціантів, барменів. Є вакансії покоївок у готелі з позмінною оплатою від 600 грн або від 9 до 15 тис. грн/місяць.

Оператор атракціонів на дитячих майданчиках, у торгових центрах та парках розваг може заробити від 8 тис. грн до 15 тис. грн.

Скріншот olx.ua

Сезонні пропозиції роботи з'являються у дитячих таборах у Києві, Чернівцях, Львові, Яремчі. Вожатим пропонують зарплату від 10 тис. грн, також є вакансії лікаря (зарплата від 15 тис. грн), психолога, медсестри, вихователя, няні.

Традиційно влітку зростає кількість вакансій у сільському господарстві та аграрній галузі. Аграрні компанії шукають трактористів, водіїв на комбайни, обприскувачі, також зазвичай потрібні збирачі врожаю.

Минулого року через військові дії кількість пропозицій роботи у цій сфері сильно скоротилася, але цього сезону ситуація більш оптимістична. За даними дослідження Agrohub і Work.ua аграрний ринок праці відновився на 80% з початку повномасштабного вторгнення РФ.

На сьогодні аграрні підприємства розміщують вакансії трактористів-комбайнерів із зарплатою від 15 до 35 тис. грн із сезонною чи повною зайнятістю. Працівникам на зборі ягід у період травень-вересень пропонують зарплати від 15 тис. грн.