Работы на море не будет? Какие вакансии на лето актуальны в Украине

С приближением лета на рынке труда традиционно растет количество сезонных вакансий. Однако из-за войны в Украине количество таких предложений работы в этом году будет меньшим.

Подробнее о том, какие варианты сезонной работы могут быть актуальны в ближайшие месяцы – в материале РБК-Украина ниже.

Чего ждать от рынка труда летом

Вакансии в туризме, торговле, гостинично-ресторанной сфере – самые популярные в Украине для подработки в теплое время года.

Большое количество сезонных предложений всегда было на морских курортах. Но из-за российской военной агрессии уже второй год туристическая инфраструктура черноморского побережья не будет работать как раньше, а курорты Азовского моря находятся в оккупации.

В то же время при недоступности отдыха у моря более популярным стал туризм в западных областях страны, поэтому там количество летних вакансий может увеличиться.

Об этом ранее рассказывала HR-эксперт Татьяна Пашкина в комментарии РБК-Украина. По ее словам, расширение сезонного рынка возможно благодаря потребности в работниках гостинично-ресторанной сферы в западных регионах Украины.

Также летом 2023 актуальными будут вакансии в сфере уличной торговли, в летних кафе, парках развлечений.

Сезонные вакансии: какие зарплаты предлагают

Работодатели еще не начали активно размещать вакансии для летней подработки. Как отметили на портале Work.ua, рост количества предложений ожидается в июне.

На сегодня уже появляются вакансии продавцов мороженого и сладкой ваты, вафель. В объявлениях указана зарплата от 8 до 12 тысяч грн в месяц, оплата может быть ежедневной или посменной.

Скриншот Work.ua

Для работы на летних площадках кафе и ресторанов работодатели ищут официантов, барменов. Подобные предложения работы есть по всей Украине. Зарплата - на уровне 12-15 тыс. грн и чаевые.

Работу на базах отдыха можно найти в Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях. На сайтах объявлений размещают вакансии повара, официанта, администратора.

Например, в Мукачево на эко-курорте по вакансии официанта предлагают зарплату 11 тыс. грн с питанием и проживанием. На турбазу у озера Белое Ровенской области требуются продавцы с зарплатой от 10 тыс. грн.

В отельных комплексах, базах отдыха в Буковеле и Яремче есть вакансии уборщиц, горничных, официантов, администраторов.

Скриншот rabota.ua

Несмотря на то, что массового наплыва отдыхающих в Одесской области не будет, в Черноморске появляются вакансии официантов в кафе на побережье с зарплатой до 15 тыс. грн плюс чаевые.

В самой Одессе также ищут персонал в рестораны: поваров, официантов, барменов. Есть вакансии горничных в отели с посменной оплатой от 600 грн или от 9 до 15 тыс. грн/месяц.

Оператор аттракционов на детских площадках, в торговых центрах и парках развлечений может заработать от 8 тыс. грн до 15 тыс. грн.

Скриншот olx.ua

Сезонные предложения работы появляются в детских лагерях в Киеве, Черновцах, Львове, Яремче. Вожатым предлагают зарплату от 10 тыс. грн, также есть вакансии врача (зарплата от 15 тыс. грн), психолога, медсестры, воспитателя, няни.

Традиционно летом растет количество вакансий в сельском хозяйстве и аграрной отрасли. Аграрные компании ищут трактористов, водителей на комбайны, опрыскиватели, также обычно востребованы сборщики урожая.

В прошлом году из-за военных действий количество предложений работы в этой сфере сильно сократилось, но в этом сезоне ситуация более оптимистическая. По данным исследования Agrohub и Work.ua аграрный рынок труда восстановился на 80% с начала полномасштабного вторжения РФ.

На сегодня аграрные предприятия размещают вакансии трактористов-комбайнеров с зарплатой от 15 до 35 тыс. грн с сезонной или полной занятостью. Сборщикам ягод на период май-сентябрь предлагают зарплаты от 15 тыс. грн.