Аграрним підприємствам суттєво пом'якшили умови для бронювання працівників

Мінагрополітики розширило критерії з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства. Вони можуть подавати заявки для бронювання працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Мінагрополітики.

Зокрема, наказом Мінагрополітики розширено критерії щодо площі оброблювальних угідь (не менше 500 га замість 1000 га) та середньої кількості застрахованих осіб-працівників (не менше 20 осіб замість 50). Також доповнено новими кодами класифікації види економічної діяльності (КВЕД), а саме: 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (щодо ветеринарних препаратів);

46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками;

28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну. Нагадаємо, 27 січня Кабінет міністрів України затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники, які працюють на: 1. підприємствах, установах та організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

2. підприємствах, установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань;

3. підприємствах, установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

