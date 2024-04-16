UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У роботі Monobank стався збій

Фото: в роботі Monobank стався збій (РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В роботі українського банку Monobank сьогодні, 16 квітня фіксують збій. Деяким клієнтам не вдається здійснити вхід у додаток.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом. Вибачте, будь ласка, за незручності", - повідомляється при вході в застосунок банку.

Фото: клієнтам не вдається увійти до застосунку Monobank (РБК-Україна)

Збої в роботі Monobank

Нагадаємо, що 1 квітня у роботі Monobank також фіксували збій. 

Крім того, 19 січня у застосунку стався масштабний збій. Тоді він нестабільно працював і видавав помилку під час входу або під час здійснення операцій. Згодом співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що хакери вчинили потужну атаку на банк. 

Крім того, проблеми у роботі Monobank спостерігалися 3 березня. Тоді стався технічний збій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Monobank