В работе Monobank произошел сбой

Напомним, что 1 апреля в работе Monobank также фиксировали сбой.

Кроме того, 19 января в приложении произошел масштабный сбой. Тогда оно нестабильно работало и выдавало ошибку при входе или во время совершения операций. Впоследствии соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что хакеры совершили мощную атаку на банк.

Кроме того, проблемы в работе Monobank наблюдались 3 марта. Тогда произошел технический сбой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.