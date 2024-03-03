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В Monobank стався технічний збій

Неділя 03 березня 2024 10:45
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В Monobank стався технічний збій Фото: в Monobank стався технічний збій (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В українському необанку Monobank стався технічний збій. Фахівці вже працюють над усуненням несправностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал співзасновника Monobank Олега Гороховського.

"У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте", - написав Гороховський.

Збої у роботі Monobank

На початку 2024 року стався збій у роботі програми Monobank. Клієнти не могли авторизуватися та скористуватися послугами банку.

Також у грудні 2023 року Monobank потрапив під масовану кібератаку. Тоді ж фахівцям удалося її відбити.

Ще один збій стався в січні. Користувачі жалілись на нестабільну роботу й помилку під час входу у застосунок.

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