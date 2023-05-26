У роботі метро Києва стався збій: як оплатити проїзд

Так, на станціях неможливо оплатити проїзд за допомогою qr-коду - його зазвичай генерують у застосунку "Київ Цифровий" або видають термінали у паперовому вигляді.

Як можна сплатити за проїзд:

транспортною картою

безконтактною банківською карткою

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

При цьому у КМДА зазначають, що проблема тимчасова, а спеціалісти вже працюють на відновленням сервісу.

Оновлено від 10:18

У метро відновили оплату проїзду за допомогою qr-квитків.

Qr-коди, що були згенеровані зранку у застосунку "Київ Цифрови" самостійно повернуться на карту опівночі. Замість них вже можна створювати нові QR-квитки, які працюватимуть коректно.

Нововведення у метро

З 15 травня Київське метро зменшило інтервали між потягами. Час очікування в години пік у будні дні становить 3-4 хвилини, у міжпікові - 6-8 хвилин. Також було відкрило додаткові виходи на деяких станціях.

РБК-Україна також повідомляло, що у Києві перейменували дві станції метро - "Дружби народів" та "Площу Льва Толстого".

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