В работе метро Киева произошел сбой: как оплатить проезд

Так, на станциях невозможно оплатить проезд с помощью qr-кода - его обычно генерируют в приложении "Киев Цифровой" или выдают терминалы в бумажном виде.

Как можно оплатить проезд:

транспортной картой

бесконтактной банковской картой

мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

При этом в КГГА отмечают, что проблема временная, а специалисты уже работают над восстановлением сервиса.

Обновлено от 10:18

В метро возобновили оплату проезда с помощью qr-билетов.

Qr-коды, сгенерированные утром в приложении "Киев Цифровы", самостоятельно вернутся на карту в полночь. Вместо них уже можно создавать новые QR-билеты, которые будут работать корректно.

Нововведение в метро

С 15 мая Киевское метро уменьшило интервалы между поездами. Время ожидания в часы пик в будние дни составляет 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. Также были открыты дополнительные выходы на некоторых станциях.

РБК-Украина также сообщало, что в Киеве переименовали две станции метро - "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого".

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