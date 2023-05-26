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В работе метро Киева произошел сбой: как оплатить проезд

Фото: в работе метро Киева произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В работе Киевского метрополитена произошел сбой. На станциях временно не срабатывает QR-код для оплаты за проезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Так, на станциях невозможно оплатить проезд с помощью qr-кода - его обычно генерируют в приложении "Киев Цифровой" или выдают терминалы в бумажном виде.

Как можно оплатить проезд:

  • транспортной картой
  • бесконтактной банковской картой
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

При этом в КГГА отмечают, что проблема временная, а специалисты уже работают над восстановлением сервиса.

Обновлено от 10:18

В метро возобновили оплату проезда с помощью qr-билетов.

Qr-коды, сгенерированные утром в приложении "Киев Цифровы", самостоятельно вернутся на карту в полночь. Вместо них уже можно создавать новые QR-билеты, которые будут работать корректно.

Нововведение в метро

С 15 мая Киевское метро уменьшило интервалы между поездами. Время ожидания в часы пик в будние дни составляет 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. Также были открыты дополнительные выходы на некоторых станциях.

РБК-Украина также сообщало, что в Киеве переименовали две станции метро - "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого".

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Киевметро