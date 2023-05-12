UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У роботі метро Києва анонсували важливі зміни вже з 14 травня

Фото: у Києві відкриють зачинені вестибюлі станцій метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві відкриють зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену орієнтовно з неділі, 14 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Так, начальник КМВА Сергій Попко ухвалив рішення відкрити вестибюлі станцій метро "Чернігівська", "Лівобережна", "Нивки", "Святошин", "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Контрактова площа", "Васильківська", "Харківська" та "Позняки".

Зазначається, що рішення було узгоджено з Нацполіцією. Його ухвалено задля комфортного пересування киян та гостей міста метрополітеном.

При цьому підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей.

Нагадаємо, вчора у Києві обмежували рух зеленою гілкою метро та закривали станцію "Сирець" через технічну несправність.

Додамо, що з 26 березня у Києві змінили графік роботи метрополітену та наземного транспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ