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В работе метро Киева анонсировали важные изменения с 14 мая

Фото: в Киеве откроют закрытые вестибюли станций метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве откроют закрытые вестибюли станций столичного метрополитена ориентировочно с воскресенья, 14 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Так, начальник КМВА Сергей Попко принял решение открыть вестибюли станций метро "Черниговская", "Левобережная", "Нивки", "Святошин", "Героев Днепра", "Оболонь", "Контрактовая площадь", "Васильковская", "Харьковская" и "Позняки".

Решение было согласовано с Нацполицией. Оно принято для комфортного передвижения киевлян и гостей города по метрополитену.

При этом подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей.

Напомним, вчера в Киеве ограничивали движение по зеленой ветке метро и закрывали станцию "Сырец" из-за технической неисправности.

С 26 марта в Киеве изменили график работы метрополитена и наземного транспорта.

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Киев