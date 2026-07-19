UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

У роботі Facebook, Instagram та X стався масштабний збій

11:59 19.07.2026 Нд
1 хв
Чи відомі причини збою?
aimg Тетяна Степанова
Фото: у роботі Facebook, Instagram та X стався масштабний збій (Getty Images)

Вранці 19 липня у роботі популядних соцмереж Facebook, Instagram та X стався масштабний збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Збої у роботі Facebook, Instagram та Х фіксують по всьому світу.

Найбільше скарг на десктопні версії: при спробі увійти з'являється повідомлення про технічну помилку. Мобільні програми працюють стабільніше.

Причини збою наразі невідомі.

Скрін Downdetector

Нагадаємо, 12 червня сервіси Meta зіткнулися з масштабним технічним збоєм. Тоді користувачі по всьому світу повідомляли про проблеми з доступом до популярних соцмереж та месенджерів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
FacebookTwitterInstagram