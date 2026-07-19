У роботі Facebook, Instagram та X стався масштабний збій

Вранці 19 липня у роботі популядних соцмереж Facebook, Instagram та X стався масштабний збій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
Збої у роботі Facebook, Instagram та Х фіксують по всьому світу.
Найбільше скарг на десктопні версії: при спробі увійти з'являється повідомлення про технічну помилку. Мобільні програми працюють стабільніше.
Причини збою наразі невідомі.
Скрін Downdetector
Нагадаємо, 12 червня сервіси Meta зіткнулися з масштабним технічним збоєм. Тоді користувачі по всьому світу повідомляли про проблеми з доступом до популярних соцмереж та месенджерів.