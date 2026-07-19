В работе Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой

Сбои в работе Facebook, Instagram и Х фиксируют по всему миру.

Больше жалоб на десктопные версии: при попытке войти появляется сообщение о технической ошибке. Мобильные программы работают более стабильно.

Причины сбоя пока неизвестны.

Скрин Downdetector