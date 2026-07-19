RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

В работе Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой

11:59 19.07.2026 Вс
1 мин
Известны ли причины сбоя?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в работе Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой (Getty Images)

Утром 19 июля в работе популядных соцсетей Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Сбои в работе Facebook, Instagram и Х фиксируют по всему миру.

Больше жалоб на десктопные версии: при попытке войти появляется сообщение о технической ошибке. Мобильные программы работают более стабильно.

Причины сбоя пока неизвестны.

Скрин Downdetector

Напомним, 12 июня сервисы Meta столкнулись с масштабным техническим сбоем. Тогда пользователи по всему миру сообщали о проблемах с доступом к популярным соцсетям и мессенджерам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
FacebookTwitterInstagram