В работе Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой

Утром 19 июля в работе популядных соцсетей Facebook, Instagram и X произошел масштабный сбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
Сбои в работе Facebook, Instagram и Х фиксируют по всему миру.
Больше жалоб на десктопные версии: при попытке войти появляется сообщение о технической ошибке. Мобильные программы работают более стабильно.
Причины сбоя пока неизвестны.
Скрин Downdetector
Напомним, 12 июня сервисы Meta столкнулись с масштабным техническим сбоем. Тогда пользователи по всему миру сообщали о проблемах с доступом к популярным соцсетям и мессенджерам.