У роботі ChatGPT стався масштабний збій

OpenAI підтвердила наявність технічних проблем та наголосила, що їхні причини наразі з’ясовуються.

"Користувачі не можуть завантажити ChatGPT та Codex. Ми з’ясовуємо причину проблеми у зазначених сервісах", - сказано в офіційному повідомленні.

Крім того, в компанії попередили, що користувачі можуть мати проблеми із доступом до ChatGPT Business протягом години після оновлення або додавання нових ліцензій.

Платформа Downdetector, яка відстежує стан мережевих ресурсів, повідомляє про наявність проблем із ChatGPT. Користувачі скаржаться на неможливість завантажити історію діалогів, тривале очікування відповіді або повну відсутність реакції на запити.

