UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У роботі ChatGPT стався масштабний збій

18:30 20.04.2026 Пн
2 хв
Що кажуть про збій в OpenAI?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: ChatGPT (Getty Images)

У роботі чат-бота ChatGPT стався збій - користувачі з різних країн повідомляють про відсутність відповідей від системи та проблеми із завантаженням.

OpenAI підтвердила наявність технічних проблем та наголосила, що їхні причини наразі з’ясовуються.

"Користувачі не можуть завантажити ChatGPT та Codex. Ми з’ясовуємо причину проблеми у зазначених сервісах", - сказано в офіційному повідомленні.

Крім того, в компанії попередили, що користувачі можуть мати проблеми із доступом до ChatGPT Business протягом години після оновлення або додавання нових ліцензій.

Платформа Downdetector, яка відстежує стан мережевих ресурсів, повідомляє про наявність проблем із ChatGPT. Користувачі скаржаться на неможливість завантажити історію діалогів, тривале очікування відповіді або повну відсутність реакції на запити.

Нагадаємо, розробники Opera запустили функцію Browser Connector, яка інтегрує ChatGPT та Claude прямо в інтерфейс Opera One і Opera GX. Завдяки цьому нейромережі тепер можуть аналізувати вміст відкритих вебсторінок у режимі реального часу.

Також ми писали, що OpenAI запускає новий тариф ChatGPT Pro за 100 доларів на місяць. Підписка розроблена для максимально інтенсивної роботи з інструментом Codex і покликана зміцнити позиції компанії у боротьбі з конкурентом - Anthropic.

Зазначимо, OpenAI, Google та Anthropic об’єднали зусилля, щоб завадити китайським компаніям копіювати їхні передові ШІ-технології. Через платформу Frontier Model Forum гіганти індустрії обмінюються даними для боротьби з "ворожою дистиляцією" своїх моделей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Штучний інтелект