В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

В работе чат-бота ChatGPT произошел сбой - пользователи из разных стран сообщают об отсутствии ответов от системы и проблемах с загрузкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI и Downdetector.
OpenAI подтвердила наличие технических проблем и отметила, что их причины сейчас выясняются.
"Пользователи не могут загрузить ChatGPT и Codex. Мы выясняем причину проблемы в указанных сервисах", - сказано в официальном сообщении.
Кроме того, в компании предупредили, что пользователи могут иметь проблемы с доступом к ChatGPT Business в течение часа после обновления или добавления новых лицензий.
Платформа Downdetector, которая отслеживает состояние сетевых ресурсов, сообщает о наличии проблем с ChatGPT. Пользователи жалуются на невозможность загрузить историю диалогов, длительное ожидание ответа или полное отсутствие реакции на запросы.
