В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

18:30 20.04.2026 Пн
2 мин
Что говорят о сбое в OpenAI?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ChatGPT (Getty Images)

В работе чат-бота ChatGPT произошел сбой - пользователи из разных стран сообщают об отсутствии ответов от системы и проблемах с загрузкой.

OpenAI подтвердила наличие технических проблем и отметила, что их причины сейчас выясняются.

"Пользователи не могут загрузить ChatGPT и Codex. Мы выясняем причину проблемы в указанных сервисах", - сказано в официальном сообщении.

Кроме того, в компании предупредили, что пользователи могут иметь проблемы с доступом к ChatGPT Business в течение часа после обновления или добавления новых лицензий.

Платформа Downdetector, которая отслеживает состояние сетевых ресурсов, сообщает о наличии проблем с ChatGPT. Пользователи жалуются на невозможность загрузить историю диалогов, длительное ожидание ответа или полное отсутствие реакции на запросы.

Напомним, разработчики Opera запустили функцию Browser Connector, которая интегрирует ChatGPT и Claude прямо в интерфейс Opera One и Opera GX. Благодаря этому нейросети теперь могут анализировать содержимое открытых веб-страниц в режиме реального времени.

Также мы писали, что OpenAI запускает новый тариф ChatGPT Pro за 100 долларов в месяц. Подписка разработана для максимально интенсивной работы с инструментом Codex и призвана укрепить позиции компании в борьбе с конкурентом - Anthropic.

Отметим, OpenAI, Google и Anthropic объединили усилия, чтобы помешать китайским компаниям копировать их передовые ИИ-технологии. Через платформу Frontier Model Forum гиганты индустрии обмениваются данными для борьбы с "враждебной дистилляцией" своих моделей.

