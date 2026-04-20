В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

OpenAI подтвердила наличие технических проблем и отметила, что их причины сейчас выясняются.

"Пользователи не могут загрузить ChatGPT и Codex. Мы выясняем причину проблемы в указанных сервисах", - сказано в официальном сообщении.

Кроме того, в компании предупредили, что пользователи могут иметь проблемы с доступом к ChatGPT Business в течение часа после обновления или добавления новых лицензий.

Платформа Downdetector, которая отслеживает состояние сетевых ресурсов, сообщает о наличии проблем с ChatGPT. Пользователи жалуются на невозможность загрузить историю диалогов, длительное ожидание ответа или полное отсутствие реакции на запросы.

Напомним, разработчики Opera запустили функцию Browser Connector, которая интегрирует ChatGPT и Claude прямо в интерфейс Opera One и Opera GX. Благодаря этому нейросети теперь могут анализировать содержимое открытых веб-страниц в режиме реального времени.