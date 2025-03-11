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Робота для ВПО: як бізнесу отримати компенсацію за працевлаштування переселенців

Фото: за працевлаштування ВПО мжна отримати компенсацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські підприємці можуть отримати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Але для цього є кілька умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Уряд запровадив програму надання компенсацій за працевлаштування ВПО на час дії воєнного стану у квітні 2022 року.

За кожного працевлаштованого переселенця держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (на сьогодні - 8 тисяч гривень) впродовж трьох місяців, а за працевлаштування осіб з інвалідністю - впродовж шести місяців. 

Щоб отримати виплати, роботодавець має укласти трудовий договір (можна і за сумісництвом), контракт з ВПО та подати заяву на отримання компенсації через "Дію" або в паперовій формі у центрі зайнятості з пакетом необхідних документів.

Як повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, у 2024 році підприємцям виплатили 320 млн гривень компенсацій за працевлаштування понад 15 тисяч переселенців. За її словами, з цієї кількості майже 600 ВПО - це особи з інвалідністю. 

Найбільше внутрішньо переміщених осіб працевлаштували у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та Києві. 

Раніше РБК-Україна розповідало, як переселенці в Україні можуть отримати від держави гранти на розвиток власного бізнесу.

Виплати для ВПО

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати допомогу на проживання від уряду. З 1 березня виплати автоматично продовжили ще на шість місяців.

Розмір щомісячної матеріальної допомоги складає 2 тисячі гривень - для дорослих і 3 тисячі гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.

Більше про те, хто з ВПО може розраховувати на виплати - у матеріалі РБК-Україна.

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Внутрішньо переміщені особиВиплатиСоціальна допомогаРобота в Україні