Робота для ВПО: як бізнесу отримати компенсацію за працевлаштування переселенців

Українські підприємці можуть отримати компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Але для цього є кілька умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
Уряд запровадив програму надання компенсацій за працевлаштування ВПО на час дії воєнного стану у квітні 2022 року.
За кожного працевлаштованого переселенця держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (на сьогодні - 8 тисяч гривень) впродовж трьох місяців, а за працевлаштування осіб з інвалідністю - впродовж шести місяців.
Щоб отримати виплати, роботодавець має укласти трудовий договір (можна і за сумісництвом), контракт з ВПО та подати заяву на отримання компенсації через "Дію" або в паперовій формі у центрі зайнятості з пакетом необхідних документів.
Як повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, у 2024 році підприємцям виплатили 320 млн гривень компенсацій за працевлаштування понад 15 тисяч переселенців. За її словами, з цієї кількості майже 600 ВПО - це особи з інвалідністю.
Найбільше внутрішньо переміщених осіб працевлаштували у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та Києві.
Раніше РБК-Україна розповідало, як переселенці в Україні можуть отримати від держави гранти на розвиток власного бізнесу.
Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати допомогу на проживання від уряду. З 1 березня виплати автоматично продовжили ще на шість місяців.
Розмір щомісячної матеріальної допомоги складає 2 тисячі гривень - для дорослих і 3 тисячі гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.
Більше про те, хто з ВПО може розраховувати на виплати - у матеріалі РБК-Україна.
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