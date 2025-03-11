Робота для ВПО: як бізнесу отримати компенсацію за працевлаштування переселенців

Уряд запровадив програму надання компенсацій за працевлаштування ВПО на час дії воєнного стану у квітні 2022 року.

За кожного працевлаштованого переселенця держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (на сьогодні - 8 тисяч гривень) впродовж трьох місяців, а за працевлаштування осіб з інвалідністю - впродовж шести місяців.

Щоб отримати виплати, роботодавець має укласти трудовий договір (можна і за сумісництвом), контракт з ВПО та подати заяву на отримання компенсації через "Дію" або в паперовій формі у центрі зайнятості з пакетом необхідних документів.

Як повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, у 2024 році підприємцям виплатили 320 млн гривень компенсацій за працевлаштування понад 15 тисяч переселенців. За її словами, з цієї кількості майже 600 ВПО - це особи з інвалідністю.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб працевлаштували у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та Києві.

Раніше РБК-Україна розповідало, як переселенці в Україні можуть отримати від держави гранти на розвиток власного бізнесу.