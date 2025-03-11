Работа для ВПЛ: как бизнесу получить компенсацию за трудоустройство переселенцев

Украинские предприниматели могут получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Но для этого есть несколько условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
Правительство ввело программу предоставления компенсаций за трудоустройство ВПЛ на время действия военного положения в апреле 2022 года.
За каждого трудоустроенного переселенца государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (на сегодня - 8 тысяч гривен) в течение трех месяцев, а за трудоустройство лиц с инвалидностью - в течение шести месяцев.
Чтобы получить выплаты, работодатель должен заключить трудовой договор (можно и по совместительству), контракт с ВПЛ и подать заявление на получение компенсации через "Дію" или в бумажной форме в центре занятости с пакетом необходимых документов.
Как сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, в 2024 году предпринимателям выплатили 320 млн гривен компенсаций за трудоустройство более 15 тысяч переселенцев. По ее словам, из этого количества почти 600 ВПЛ - это лица с инвалидностью.
Больше всего внутренне перемещенных лиц трудоустроили в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и Киеве.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как переселенцы в Украине могут получить от государства гранты на развитие собственного бизнеса.
Напомним, что внутренне перемещенные лица в Украине могут получить помощь на проживание от правительства. С 1 марта выплаты автоматически продлили еще на шесть месяцев.
Размер ежемесячной материальной помощи составляет 2 тысячи гривен - для взрослых и 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью.
Больше о том, кто из ВПЛ может рассчитывать на выплаты - в материале РБК-Украина.
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