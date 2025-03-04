Допомога ВПО. Кому продовжили виплати з 1 березня і що робити, якщо не прийшли гроші
В Україні з 1 березня продовжили виплати для переселенців. Допомогу автоматично продовжили на наступні шість місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
Як зазначають в уряді, близько 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб в Україні отримують наразі фінансову допомогу від держави у вигляді виплат на проживання.
З 1 березня відбулося автоматичне перепризначення виплат для всіх ВПО, які наразі отримують допомогу, ще на пів року за умови відповідності критеріям. Виплати продовжили автоматично і без додаткових звернень.
Хто отримує виплати
Уряд встановив, що однією з головних вимог для продовження виплат ВПО є фінансова спроможність. Так, гарантовано отримуватимуть допомогу родини, дохід яких у розрахунку на одного члена сім'ї становить не більше 9 444 гривень.
Також нараховують виплати на проживання пенсіонерам-переселенцям, людям з інвалідністю I чи II групи, дітям-сиротам чи позбавленим батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.
Така допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи. Розмір допомоги складає 2 тисячі гривень - для дорослих і 3 тисячі гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.
Що робити, якщо не прийшли гроші
Якщо особа з категорії ВПО відповідає вимогам і не отримала виплати, то варто звернутися за допомогою. Раніше в уряді заявляли, що найпоширенішою причиною затримок у нарахуванні виплат є технічні проблеми.
Якщо виплати ВПО затримуються, можна звернутися:
- до Мінсоцполітики на урядову гарячу лінію за номером 15-45;
- на електронну адресу Мінсоцу: zvernennya@mlsp.gov.ua;
- до органів соцзахисту чи ЦНАПів.
Також можна звернутися на гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань ВПО за номером +38 (066) 813-62-39.
Субсидія на оренду житла ВПО
Нагадаємо, що в Україні почала діяти нова програма підтримки для переселенців - субсидія на оренду житла. Розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально. Детальніше про це - за посиланням.
На субсидію можуть розраховувати родини, які витрачають на оренду понад 20% своїх доходів. При цьому для отримання субсидії договір оренди повинен бути зареєстрований у Пенсійному фонді України.
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