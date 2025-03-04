Допомога ВПО. Кому продовжили виплати з 1 березня і що робити, якщо не прийшли гроші

В Україні з 1 березня продовжили виплати для переселенців. Допомогу автоматично продовжили на наступні шість місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Як зазначають в уряді, близько 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб в Україні отримують наразі фінансову допомогу від держави у вигляді виплат на проживання.

З 1 березня відбулося автоматичне перепризначення виплат для всіх ВПО, які наразі отримують допомогу, ще на пів року за умови відповідності критеріям. Виплати продовжили автоматично і без додаткових звернень.

Хто отримує виплати

Уряд встановив, що однією з головних вимог для продовження виплат ВПО є фінансова спроможність. Так, гарантовано отримуватимуть допомогу родини, дохід яких у розрахунку на одного члена сім'ї становить не більше 9 444 гривень.

Також нараховують виплати на проживання пенсіонерам-переселенцям, людям з інвалідністю I чи II групи, дітям-сиротам чи позбавленим батьківського піклування, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Така допомога виплачується щомісяця на кожного члена родини ВПО з вразливих категорій українців або тим, які мають низькі доходи. Розмір допомоги складає 2 тисячі гривень - для дорослих і 3 тисячі гривень - для дітей та осіб з інвалідністю.

Що робити, якщо не прийшли гроші

Якщо особа з категорії ВПО відповідає вимогам і не отримала виплати, то варто звернутися за допомогою. Раніше в уряді заявляли, що найпоширенішою причиною затримок у нарахуванні виплат є технічні проблеми.

Якщо виплати ВПО затримуються, можна звернутися:

до Мінсоцполітики на урядову гарячу лінію за номером 15-45;

на електронну адресу Мінсоцу: zvernennya@mlsp.gov.ua;

до органів соцзахисту чи ЦНАПів.

Також можна звернутися на гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань ВПО за номером +38 (066) 813-62-39.