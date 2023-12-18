Робота важливіша за курси. Які зміни для українців запроваджують у Німеччині

У Німеччині змінили підхід до інтеграції біженців із України. Відтепер працевлаштування має відбуватися прискорено, а навчання відходить на другий план.
Єдиним критерієм стає посильна робота, повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецько-українську асоціацію Ukrainian Future.
Під кінець року центри зайнятості Німеччини разом із федеральним міністерством праці та соціальних питань планують швидку інтеграцію українців на ринок праці.
Попри те, що у країні бракує кваліфікованих фахівців із знаннями німецької мови, мовний бар'єр більше не буде на заваді залученню українських біженців до роботи.
Для цього запускається ініціатива JobTurbo з основними принципами:
Для всіх, хто пройшов первинну інтеграцію, будуть вироблені нові плани співпраці із центром зайнятості. В залежності від кваліфікації та особистого потенціалу шукача роботи у план співпраці можуть вноситись зміни.
Між тим, майже половина українських біженців працездатного віку в Німеччині мають вищу освіту, третина – професійну кваліфікацію. Але працюють лише 19% із них.
Нагадаємо, ми писали, що українцям в Німеччині шукатимуть роботу у великих компаніях. На знання мови тепер зважатимуть менше.
Раніше ми розповідали, чи скоротять виплати українським біженцям у Німеччині. В уряді назвали нові умови, пов'язані із пошуком роботи.
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