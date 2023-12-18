Робота важливіша за курси. Які зміни для українців запроваджують у Німеччині

Під кінець року центри зайнятості Німеччини разом із федеральним міністерством праці та соціальних питань планують швидку інтеграцію українців на ринок праці.

Попри те, що у країні бракує кваліфікованих фахівців із знаннями німецької мови, мовний бар'єр більше не буде на заваді залученню українських біженців до роботи.

Для цього запускається ініціатива JobTurbo з основними принципами:

Мову вивчають у робочому середовищі . Раніше центри зайнятості спрямовували українців на мовні курси та фінансували навчання на рівні B2 і вище. Відтепер пріоритет на вивчення мови знижений і це завдання перекладається на роботодавців.

. Раніше центри зайнятості спрямовували українців на мовні курси та фінансували навчання на рівні B2 і вище. Відтепер пріоритет на вивчення мови знижений і це завдання перекладається на роботодавців. Робота важливіша за курси. Ще на початку року джобцентри були зацікавлені в кваліфікації українських біженців для підвищення їхніх шансів на ринку праці, а також стабілізації із працевлаштуванням. Тепер пріоритет надається виходу на роботу якнайшвидше. Тому пошук вакансій триватиме і під час проходження курсів. У випадку, якщо місце роботи буде запропоноване – курс відходить на другий план, переноситься на вільний час або завершується.

Ще на початку року джобцентри були зацікавлені в кваліфікації українських біженців для підвищення їхніх шансів на ринку праці, а також стабілізації із працевлаштуванням. Тепер пріоритет надається виходу на роботу якнайшвидше. Тому пошук вакансій триватиме і під час проходження курсів. У випадку, якщо місце роботи буде запропоноване – курс відходить на другий план, переноситься на вільний час або завершується. Посильна робота – єдина вимога . Робота має бути Zumutbar ("розумною"). Це означає, що лише питання здоров’я можуть стати вагомими для відмови від робочого місця. Кваліфікація, побажання щодо роботи стають другорядними питаннями.

. Робота має бути Zumutbar ("розумною"). Це означає, що від робочого місця. Кваліфікація, побажання щодо роботи стають другорядними питаннями. Частіші зустрічі із центром зайнятості. Раніше візити для консультацій могли відбуватися раз на кілька місяців. За новою програмою зустрічі передбачені кожні 6 тижнів.

Для всіх, хто пройшов первинну інтеграцію, будуть вироблені нові плани співпраці із центром зайнятості. В залежності від кваліфікації та особистого потенціалу шукача роботи у план співпраці можуть вноситись зміни.