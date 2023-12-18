Работа важнее курсов. Какие изменения для украинцев вводят в Германии

В Германии изменили подход к интеграции беженцев из Украины. Теперь трудоустройство должно происходить ускоренно, а обучение отходит на второй план.
Единственным критерием становится посильная работа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецко-украинскую ассоциацию Ukrainian Future.
К концу года центры занятости Германии вместе с федеральным министерством труда и социальных вопросов планируют быструю интеграцию украинцев на рынок труда.
Несмотря на то, что в стране не хватает квалифицированных специалистов со знаниями немецкого языка, языковой барьер бульше не будет препятствием для привлечения украинских беженцев к работе.
Для этого запускается инициатива JobTurbo с основными принципами:
Для всех прошедших первоначальную интеграцию будут выработаны новые планы сотрудничества с центром занятости. В зависимости от квалификации и личного потенциала соискателя работы в план сотрудничества могут вноситься изменения.
Между тем почти половина украинских беженцев трудоспособного возраста в Германии имеют высшее образование, треть – профессиональную квалификацию. Но работают всего 19% из них.
Напомним, мы писали, что украинцам в Германии будут искать работу в крупных компаниях. На знание языка теперь будут обращать внимание меньше.
Ранее мы рассказывали, сократят ли выплаты украинским беженцам в Германии. В правительстве назвали новые условия, связанные с поиском работы.
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