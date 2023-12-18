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Работа важнее курсов. Какие изменения для украинцев вводят в Германии

Фото: Поиск работы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии изменили подход к интеграции беженцев из Украины. Теперь трудоустройство должно происходить ускоренно, а обучение отходит на второй план.

Единственным критерием становится посильная работа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецко-украинскую ассоциацию Ukrainian Future.

К концу года центры занятости Германии вместе с федеральным министерством труда и социальных вопросов планируют быструю интеграцию украинцев на рынок труда.

Несмотря на то, что в стране не хватает квалифицированных специалистов со знаниями немецкого языка, языковой барьер бульше не будет препятствием для привлечения украинских беженцев к работе.

Для этого запускается инициатива JobTurbo с основными принципами:

  • Язык изучают в рабочей среде. Ранее центры занятости направляли украинцев на языковые курсы и финансировали обучение на уровне B2 и выше. Теперь приоритет на изучение языка снижен и эта задача переводится на работодателей.
  • Работа важнее курсов. Еще в начале года джобцентры были заинтересованы в квалификации украинских беженцев для повышения их шансов на рынке труда, а также стабилизации с трудоустройством. Теперь приоритет предоставляется выходу на работу как можно быстрее. Поэтому поиск вакансий будет продолжаться и при прохождении курсов. Если место работы будет предложено – курс отходит на второй план, переносится на свободное время или завершается.
  • Посильная работа – единственное требование. Работа должна быть Zumutbar ("разумной"). Это означает, что только вопросы здоровья могут стать весомыми для отказа от рабочего места. Квалификация, пожелания по работе становятся второстепенными вопросами.
  • Более частые встречи с центром занятости. Ранее визиты для консультаций могли проходить раз в несколько месяцев. По новой программе встречи предусмотрены каждые 6 недель.

Для всех прошедших первоначальную интеграцию будут выработаны новые планы сотрудничества с центром занятости. В зависимости от квалификации и личного потенциала соискателя работы в план сотрудничества могут вноситься изменения.

Между тем почти половина украинских беженцев трудоспособного возраста в Германии имеют высшее образование, треть – профессиональную квалификацию. Но работают всего 19% из них.

Напомним, мы писали, что украинцам в Германии будут искать работу в крупных компаниях. На знание языка теперь будут обращать внимание меньше.

Ранее мы рассказывали, сократят ли выплаты украинским беженцам в Германии. В правительстве назвали новые условия, связанные с поиском работы.

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