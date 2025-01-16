Робота в умовах війни: у яких регіонах пенсіонерам та УБД пропонують найбільші зарплати

За даними аналітиків, медіанна заробітна плата по вакансіях для пенсіонерів становить 17 000 грн, що на 15% менше середнього рівня по Україні. Найвищу зарплату для людей пенсійного віку пропонують на заході країни, де вона перевищує 20 000 грн, тоді як в центрі та фронтових регіонах суми значно менші.

Рівень зарплат для пенсіонерів (інфографіка – OLX Робота)

Для осіб з інвалідністю медіанна зарплата на рівні 18 200 грн, що на 9% менше середньої по Україні. Ситуація з регіональними зарплатами аналогічна – більше пропонують на заході, а менше – у центральних і східних областях.

Рівень зарплат для людей з інвалідністю (інфографіка - OLX Робота)

В категорії вакансій для жінок у декреті медіанна зарплата складає 16 400 грн, що на 18% менше за середній рівень по країні. Найвищі зарплати надані у Запорізькій (20 750 грн), Київській та Одеській (19 500 грн), а також у Львівській (19 000 грн) областях.

Рівень зарплат для жінок у декреті (інфографіка – OLX Робота)

Для учасників бойових дій (УБД) медіанна зарплата досягає 19 800 грн, що є близьким до середнього рівня по Україні. Найбільше зацікавлені у працівниках з таким статусом на заході країни, де пропонують 22 000 грн, а в центральних та південних областях зарплата складає 17 500 грн.

Рівень зарплат для людей зі статусом УБД (інфографіка – OLX Робота)

Для студентів медіанна зарплата по Україні становить 17 400 грн, що на 13% менше середнього окладу по країні. Найвищі пропозиції студентам надаються в Київській та Львівській областях (20 000 грн), а в Сумській, Житомирській та Чернігівській – нижче середнього рівня.

Рівень зарплат для студентів (інфографіка – OLX Робота)