Работа в условиях войны: в каких регионах пенсионерам и УБД предлагают самые большие зарплаты

По данным аналитиков, медианная заработная плата по вакансиям для пенсионеров составляет 17 000 грн, что на 15% меньше среднего уровня по Украине. Самую высокую зарплату для людей пенсионного возраста предлагают на западе страны, где она превышает 20 000 грн, тогда как в центре и фронтовых регионах суммы значительно меньше.

Уровень зарплат для пенсионеров (инфографика – OLX Работа)

Для лиц с инвалидностью медианная зарплата на уровне 18 200 грн, что на 9% меньше средней по Украине. Ситуация с региональными зарплатами аналогичная – больше предлагают на западе, а меньше – в центральных и восточных областях.

Уровень зарплат для людей с инвалидностью (инфографика – OLX Работа)

В категории вакансий для женщин в декрете медианная зарплата составляет 16 400 грн, что на 18% меньше среднего уровня по стране. Самые высокие зарплаты предоставлены в Запорожской (20 750 грн), Киевской и Одесской (19 500 грн), а также во Львовской (19 000 грн) областях.

Уровень зарплат для женщин в декрете (инфографика – OLX Работа)

Для участников боевых действий (УБД) медианная зарплата достигает 19 800 грн, что близко к среднему уровню по Украине. Больше всего заинтересованы в работниках с таким статусом на западе страны, где предлагают 22 000 грн, а в центральных и южных областях зарплата составляет 17 500 грн.

Уровень зарплат для людей со статусом УБД (инфографика – OLX Работа)

Для студентов медианная зарплата по Украине составляет 17 400 грн, что на 13% меньше среднего оклада по стране. Самые высокие предложения студентам предоставляются в Киевской и Львовской областях (20 000 грн), а в Сумской, Житомирской и Черниговской – ниже среднего уровня.

Уровень зарплат для студентов (инфографика – OLX Работа)