UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Робота в Україні: де платять десятки тисяч гривень, а хто змушений виживати на мінімум

Де найвищі та найнижчі зарплати в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Середня зарплата в Україні за грудень 2025 року склала 30 926 грн, що на 13,8% більше, ніж у листопаді. Найвищий рівень оплати фіксують у столичному регіоні та Луганській області.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державну службу статистики у Facebook.

Де найвищі зарплати, а де - найнижчі

Найвищі зарплати фіксують:

  • Київ - 48 449 грн
  • Луганська обл. - 45 160 грн
  • Київська обл. - 31 200 грн

Найнижчі зарплати залишаються в регіонах центральної та західної України:

  • Кіровоградська обл. - 22 110 грн
  • Чернівецька обл. - 22 450 грн
  • Чернігівська обл. - 22 752 грн

Середня заробітна плата штатних працівників (інфографіка ДССУ)

За видами економічної діяльності найбільше платять у сфері інформації та телекомунікацій - 74 981 грн, а найменше - у творчості, мистецтві та розвагах - 17 766 грн.

Станом на 1 січня 2026 року заборгованість із виплати зарплат в Україні становила 3,6 млрд грн.

Детальні дані про оплату праці по регіонах та сферах доступні на сайті Держстату.

Середньо облікова кількість штатних працівників в Україні (інфографіка ДССУ)

Читайте також про те, що Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсій. За грудень 2025-го цей показник становить 24 292,88 гривні, водночас середня зарплата за весь 2025-й склала 20 653,55 гривні.

Держбюджет на 2026 рік передбачає, що мінімальна зарплата в Україні зросте з 8 000 до 8 647 гривень. Окрім того, з 1 січня 2026 року оплата праці педагогів у школах зросте на 30%. Перші підвищені виплати вчителі отримають вже цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в УкраїніРобота в Україні