Робота в Україні: де платять десятки тисяч гривень, а хто змушений виживати на мінімум

Читайте також про те, що Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсій. За грудень 2025-го цей показник становить 24 292,88 гривні, водночас середня зарплата за весь 2025-й склала 20 653,55 гривні.

Держбюджет на 2026 рік передбачає, що мінімальна зарплата в Україні зросте з 8 000 до 8 647 гривень. Окрім того, з 1 січня 2026 року оплата праці педагогів у школах зросте на 30%. Перші підвищені виплати вчителі отримають вже цього тижня.