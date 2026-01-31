Робота в Україні: де платять десятки тисяч гривень, а хто змушений виживати на мінімум

Середня зарплата в Україні за грудень 2025 року склала 30 926 грн, що на 13,8% більше, ніж у листопаді. Найвищий рівень оплати фіксують у столичному регіоні та Луганській області.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державну службу статистики у Facebook.
Найвищі зарплати фіксують:
Найнижчі зарплати залишаються в регіонах центральної та західної України:
За видами економічної діяльності найбільше платять у сфері інформації та телекомунікацій - 74 981 грн, а найменше - у творчості, мистецтві та розвагах - 17 766 грн.
Станом на 1 січня 2026 року заборгованість із виплати зарплат в Україні становила 3,6 млрд грн.
Детальні дані про оплату праці по регіонах та сферах доступні на сайті Держстату.
Читайте також про те, що Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсій. За грудень 2025-го цей показник становить 24 292,88 гривні, водночас середня зарплата за весь 2025-й склала 20 653,55 гривні.
Держбюджет на 2026 рік передбачає, що мінімальна зарплата в Україні зросте з 8 000 до 8 647 гривень. Окрім того, з 1 січня 2026 року оплата праці педагогів у школах зросте на 30%. Перші підвищені виплати вчителі отримають вже цього тижня.