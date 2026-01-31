RU

Общество Образование Деньги Изменения

Работа в Украине: где платят десятки тысяч гривен, а кто вынужден выживать на минимум

Где самые высокие и самые низкие зарплаты в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Средняя зарплата в Украине за декабрь 2025 года составила 30 926 грн, что на 13,8% больше, чем в ноябре. Самый высокий уровень оплаты фиксируют в столичном регионе и Луганской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы статистики в Facebook.

Где самые высокие зарплаты, а где - самые низкие

Самые высокие зарплаты фиксируют:

  • Киев - 48 449 грн
  • Луганская обл. - 45 160 грн
  • Киевская обл. - 31 200 грн

Самые низкие зарплаты остаются в регионах центральной и западной Украины:

  • Кировоградская обл. - 22 110 грн
  • Черновицкая обл. - 22 450 грн
  • Черниговская обл. - 22 752 грн

Средняя заработная плата штатных работников (инфографика ГССУ)

По видам экономической деятельности больше всего платят в сфере информации и телекоммуникаций - 74 981 грн, а меньше всего - в творчестве, искусстве и развлечениях - 17 766 грн.

По состоянию на 1 января 2026 года задолженность по выплате зарплат в Украине составляла 3,6 млрд грн.

Подробные данные об оплате труда по регионам и сферам доступны на сайте Госстата.

Средне учетное количество штатных работников в Украине (инфографика ГССУ)

Читайте также о том, что Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы, который учитывается для исчисления пенсий. За декабрь 2025-го этот показатель составляет 24 292,88 гривны, в то же время средняя зарплата за весь 2025-й составила 20 653,55 гривны.

Госбюджет на 2026 год предусматривает, что минимальная зарплата в Украине вырастет с 8 000 до 8 647 гривен. Кроме того, с 1 января 2026 года оплата труда педагогов в школах вырастет на 30%. Первые повышенные выплаты учителя получат уже на этой неделе.

