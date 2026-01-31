Работа в Украине: где платят десятки тысяч гривен, а кто вынужден выживать на минимум

Где самые высокие зарплаты, а где - самые низкие

Самые высокие зарплаты фиксируют:

Киев - 48 449 грн

Луганская обл. - 45 160 грн

Киевская обл. - 31 200 грн

Самые низкие зарплаты остаются в регионах центральной и западной Украины:

Кировоградская обл. - 22 110 грн

Черновицкая обл. - 22 450 грн

Черниговская обл. - 22 752 грн

Средняя заработная плата штатных работников (инфографика ГССУ)

По видам экономической деятельности больше всего платят в сфере информации и телекоммуникаций - 74 981 грн, а меньше всего - в творчестве, искусстве и развлечениях - 17 766 грн.

По состоянию на 1 января 2026 года задолженность по выплате зарплат в Украине составляла 3,6 млрд грн.

Подробные данные об оплате труда по регионам и сферам доступны на сайте Госстата.

Средне учетное количество штатных работников в Украине (инфографика ГССУ)