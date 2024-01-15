Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають працівників

На які вакансії бракує працівників

За даними Центрального статистичного управління Угорщини (KSH), в середині 2023 року в Угорщині було зареєстровано приблизно 80 000 вакансій. Хоча у жовтні в країні налічувалося 202 тисячі безробітних, заповнити прогалини на ринку праці не вдалося через освітні, професійні та регіональні невідповідності.

Це означає, що в окремих галузях роботодавці зацікавлені у залученні іноземних працівників.

Відповідно до звіту EURES, в Угорщині найбільша нестача робочих рук у секторах, пов'язаних із металообробкою, будівництвом, продажем і роздрібною торгівлей, виробництвом та сферою охорони здоров’я. Зокрема, найбільш затребувані такі працівники на ринку праці Угорщини:

зварювальники та різальники;

оббивники (меблів) та суміжні працівники;

покрівельники;

оператори целюлозно-паперового виробництва;

сантехніки та трубопровідники;

робітники гірничих і кар’єрних робіт;

оператори металообробних цехів;

оператори зі скла та кераміки;

укладальники підлоги та плитки;

бетоноукладчики, бетонщики та суміжні працівники;

теслі та столяри;

обробники м'яса, риби на виробницвах;

муляри та суміжні працівники;

пілоти повітряних суден та суміжні спеціалісти.

Фото: Робота в магазині (gettyimages.com)

Водночас деякі вакансії, на які не вдається знайти працівників, не передбачають важкої фізичної праці та підходять жінкам. Наприклад:

стюарди;

продавці вуличної їжі та продавці на ринку;

продавці магазину;

фізіотерапевти та асистенти;

ручні пакувальники;

медичні зубопротезні техніки;

кухарі фаст-фуду;

продавці контакт-центру;

косметологи та суміжні працівники.

Яку роботу пропонують українкам в Угорщині

Тимчасовий захист дає українцям доступ до ринку праці в Угорщині. Як і в інших країнах, без знання мови можна розраховувати на некваліфіковану роботу із низькою оплатою праці. Мінімальна зарплата у 2024 році в Угорщині складає 266 800 форинтів (704 євро).

Фото: Робота на автозаводі (gettyimages.com)

Роботу можна шукати як на сайтах, так і в спеціалізованих групах у соцмережах. Наприклад, у групах "Робота в Угорщині" та "Робота в Угорщині для українців" у Facebook пропонуються такі вакансії та зарплата:

оператори на автомобільний завод з виготовлення сонцезахисних шторок, ролетів та панорамних вікон для автомобілів. Зарплата – від 632 євро з 5-денним робочим графіком. Із переробітками можна заробити 1050 євро;

оператор на завод Samsung зі знанням угорської чи англійської мови. Зміни по 12 годин 3/3 дні. Зарплата – від 1187 євро. Пропонуються бонуси на харчування та безкоштовне проживання.

швачки для пошиття чохлів для автомобілів. П'ятиденний робочий тиждень зі змінами по 8 годин. Оплата – 660-1055 євро. Проживання безкоштовне.

оператор лінії на підприємство BOSCH. Зарплата – від 632 євро до 1055 євро. Зміни 8 та 12 годин.

збір та упаковка товару. Робота зі сканером. 10-12 годинний робочий день із зарплатою 900-1200 євро. Житло безкоштовне.

нарізка та упаковка м'ясних виробів на завод напівфабрикатів. Зміни 8-12 годин 5 днів на тиждень. Зарплата 790 євро.

Фото: Робота на м'ясокомбінаті (gettyimages.com)

Скільки коштує життя в Угорщині

Місячні витрати на життя однієї людини в Угорщині, без урахування орендної плати, згідно з Numbeo, можуть сягати 646,27 євро на місяць.

Вартість оренди залежить від розташування та площі квартири. Щомісячна орендна плата за однокімнатну квартиру в центрі міста становить приблизно 430 євро.