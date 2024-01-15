Робота в Угорщині: на які вакансії найбільше шукають працівників

В Угорщині дефіцит робочих рук залишається високим у понад 20 професіях. У 2023 році в країні були відкриті приблизно 80 тисяч вакансій.
На яку роботу найбільше шукають працівників в Угорщині, які з них підходять українкам та скільки можуть заробити біженці, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.
За даними Центрального статистичного управління Угорщини (KSH), в середині 2023 року в Угорщині було зареєстровано приблизно 80 000 вакансій. Хоча у жовтні в країні налічувалося 202 тисячі безробітних, заповнити прогалини на ринку праці не вдалося через освітні, професійні та регіональні невідповідності.
Це означає, що в окремих галузях роботодавці зацікавлені у залученні іноземних працівників.
Відповідно до звіту EURES, в Угорщині найбільша нестача робочих рук у секторах, пов'язаних із металообробкою, будівництвом, продажем і роздрібною торгівлей, виробництвом та сферою охорони здоров’я. Зокрема, найбільш затребувані такі працівники на ринку праці Угорщини:
Водночас деякі вакансії, на які не вдається знайти працівників, не передбачають важкої фізичної праці та підходять жінкам. Наприклад:
Тимчасовий захист дає українцям доступ до ринку праці в Угорщині. Як і в інших країнах, без знання мови можна розраховувати на некваліфіковану роботу із низькою оплатою праці. Мінімальна зарплата у 2024 році в Угорщині складає 266 800 форинтів (704 євро).
Роботу можна шукати як на сайтах, так і в спеціалізованих групах у соцмережах. Наприклад, у групах "Робота в Угорщині" та "Робота в Угорщині для українців" у Facebook пропонуються такі вакансії та зарплата:
Місячні витрати на життя однієї людини в Угорщині, без урахування орендної плати, згідно з Numbeo, можуть сягати 646,27 євро на місяць.
Вартість оренди залежить від розташування та площі квартири. Щомісячна орендна плата за однокімнатну квартиру в центрі міста становить приблизно 430 євро.
Нагадаємо, ми писали, які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови у Румунії. Країна конкурує із Польщею та іншими країнами Східної Європи за українських працівників.
Також ми розповідали, які вакансії та зарплати пропонують українцям без знання мови у Чехії. Роботу в цій країні знайшли 125 тисяч українських біженців.
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