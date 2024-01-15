Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут работников

На какие вакансии не хватает работников

По данным Центрального статистического управления Венгрии (KSH), в середине 2023 года в Венгрии было зарегистрировано около 80 000 вакансий. Хотя в октябре в стране насчитывалось 202 тысячи безработных, восполнить пробелы на рынке труда не удалось из-за образовательных, профессиональных и региональных несоответствий.

Это означает, что в отдельных отраслях работодатели заинтересованы в привлечении иностранных работников.

Согласно отчету EURES, в Венгрии наибольшая нехватка рабочих рук в секторах, связанных с металлообработкой, строительством, продажей и розничной торговлей, производством и сферой здравоохранения. В частности, наиболее востребованы такие работники на рынке труда Венгрии:

сварщики и резчики;

обивщики (мебели) и смежные работники;

кровельщики;

операторы целлюлозно-бумажного производства;

сантехники и трубопроводники;

рабочие горных и карьерных работ;

операторы металлообрабатывающих цехов;

операторы из стекла и керамики;

укладчики полов и плитки;

бетоноукладчики, бетонщики и смежные работники;

плотники и столяры;

обработчики мяса, рыбы на производствах;

каменщики и смежные работники;

пилоты воздушных судов и смежные специалисты.

Фото: Работа в магазине (gettyimages.com)

В то же время, некоторые вакансии, на которые не удается найти работников, не предусматривают тяжелого физического труда и подходят женщинам. К примеру:

стюарды;

продавцы уличной еды и продавцы на рынке;

продавцы магазина;

физиотерапевты и ассистенты;

ручные упаковщики;

медицинские зубопротезные техники;

повара фаст-фуда;

продавцы контакт-центра;

косметологи и смежные работники.

Какую работу предлагают украинкам в Венгрии

Временная защита дает украинцам доступ к рынку труда в Венгрии. Как и в других странах, без знания языка можно рассчитывать на неквалифицированную работу с низкой оплатой труда. Минимальная зарплата в 2024 году в Венгрии составляет 266 800 форинтов (704 евро).

Фото: Работа на автозаводе (gettyimages.com)

Работу можно искать как на сайтах, так и в специализированных группах в соцсетях. Например, в группах "Работа в Венгрии" и "Работа в Венгрии для украинцев" в Facebook предлагаются следующие вакансии и зарплата:

операторы на автомобильном заводе по изготовлению солнцезащитных шторок, роллетов и панорамных окон для автомобилей. Зарплата – от 632 евро с 5-дневным рабочим графиком. С переработками можно заработать 1050 евро;

оператор на заводе Samsung со знанием венгерского или английского языка. Смены по 12 часов 3/3 дня. Зарплата – от 1187 евро. Предлагаются бонусы на питание и бесплатное проживание.

швеи для пошива чехлов для автомобилей. Пятидневная рабочая неделя со сменами по 8 часов. Оплата – 660-1055 евро. Проживание бесплатно.

оператор линии на предприятиии BOSCH. Зарплата – от 632 евро до 1055 евро. Смены 8 и 12 часов.

сбор и упаковка товара. Работа со сканером. 10-12 часовой рабочий день с зарплатой 900-1200 евро. Жилье бесплатное.

нарезка и упаковка мясных изделий на завод полуфабрикатов. Смены 8-12 часов 5 дней в неделю. Зарплата 790 евро.

Фото: Работа на мясокомбинате (gettyimages.com)

Сколько стоит жизнь в Венгрии

Месячные расходы на жизнь одного человека в Венгрии, без учета арендной платы, согласно Numbeo, могут достигать 646,27 евро в месяц.

Стоимость аренды зависит от расположения квартиры. Ежемесячная арендная плата за однокомнатную квартиру в центре города составляет около 430 евро.