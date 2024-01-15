Работа в Венгрии: на какие вакансии больше всего ищут работников

В Венгрии дефицит рабочих рук остается высоким более чем в 20 профессиях. В 2023 году в стране было открыто примерно 80 тысяч вакансий.
На какую работу больше всего ищут работников в Венгрии, какие из них подходят украинкам и сколько могут заработать беженцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.
По данным Центрального статистического управления Венгрии (KSH), в середине 2023 года в Венгрии было зарегистрировано около 80 000 вакансий. Хотя в октябре в стране насчитывалось 202 тысячи безработных, восполнить пробелы на рынке труда не удалось из-за образовательных, профессиональных и региональных несоответствий.
Это означает, что в отдельных отраслях работодатели заинтересованы в привлечении иностранных работников.
Согласно отчету EURES, в Венгрии наибольшая нехватка рабочих рук в секторах, связанных с металлообработкой, строительством, продажей и розничной торговлей, производством и сферой здравоохранения. В частности, наиболее востребованы такие работники на рынке труда Венгрии:
В то же время, некоторые вакансии, на которые не удается найти работников, не предусматривают тяжелого физического труда и подходят женщинам. К примеру:
Временная защита дает украинцам доступ к рынку труда в Венгрии. Как и в других странах, без знания языка можно рассчитывать на неквалифицированную работу с низкой оплатой труда. Минимальная зарплата в 2024 году в Венгрии составляет 266 800 форинтов (704 евро).
Работу можно искать как на сайтах, так и в специализированных группах в соцсетях. Например, в группах "Работа в Венгрии" и "Работа в Венгрии для украинцев" в Facebook предлагаются следующие вакансии и зарплата:
Месячные расходы на жизнь одного человека в Венгрии, без учета арендной платы, согласно Numbeo, могут достигать 646,27 евро в месяц.
Стоимость аренды зависит от расположения квартиры. Ежемесячная арендная плата за однокомнатную квартиру в центре города составляет около 430 евро.
Напомним, мы писали, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка в Румынии. Страна конкурирует с Польшей и другими странами Восточной Европы украинских работников.
Также мы рассказывали, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам без знания языка в Чехии. Работу в этой стране нашли 125 тысяч украинских беженцев.
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