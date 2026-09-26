Робота та пенсія: у ПФУ нагадали пенсіонерам правила збереження надбавок

Деякі пенсіонери можуть втратити частину виплат від Пенсійного фонду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ПФУ.
Пенсійний фонд нагадує: деякі надбавки та підвищення до пенсії передбачені лише для тих, хто не працює. Якщо пенсіонер влаштувався на роботу або зареєструвався як підприємець - право на такі виплати може зникнути.
Мова не про скасування всієї пенсії. Під загрозою лише ті доплати, для яких закон передбачає певні умови - наприклад, непрацюючий статус.
Після виходу на роботу пенсіонер зобов'язаний самостійно повідомити про це Пенсійний фонд. Якщо цього не зробити вчасно, виникне переплата - і кошти доведеться повернути.
Те саме стосується і зворотної ситуації: після звільнення людина може знову претендувати на відповідні надбавки, і Фонд може переглянути розмір виплат.
Перевірити свої пенсійні дані та дізнатись, які саме виплати нараховані, можна через електронні сервіси Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, з 22 жовтня 2026 року для пенсіонерів зі статусом ВПО скасують додаткові вимоги при призначенні та виплаті пенсій.
Тепер статус переселенця не може бути підставою для особливих умов чи обмежень у пенсійному процесі.
Як повідомляло РБК-Україна, після смерті пенсіонера, який мав право на виплати за особливі заслуги перед Україною, частину надбавки можуть отримувати непрацездатні члени його сім'ї.
Розмір виплати залежить від кількості таких осіб - від 70% до 90% надбавки.