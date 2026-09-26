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Робота та пенсія: у ПФУ нагадали пенсіонерам правила збереження надбавок

06:30 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: хто з працевлаштованих пенсіонерів може втратити надбавку (колаж РБК-Україна)

Деякі пенсіонери можуть втратити частину виплат від Пенсійного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ПФУ.

Пенсійний фонд нагадує: деякі надбавки та підвищення до пенсії передбачені лише для тих, хто не працює. Якщо пенсіонер влаштувався на роботу або зареєструвався як підприємець - право на такі виплати може зникнути.

Мова не про скасування всієї пенсії. Під загрозою лише ті доплати, для яких закон передбачає певні умови - наприклад, непрацюючий статус.

Що треба зробити після працевлаштування

Після виходу на роботу пенсіонер зобов'язаний самостійно повідомити про це Пенсійний фонд. Якщо цього не зробити вчасно, виникне переплата - і кошти доведеться повернути.

Те саме стосується і зворотної ситуації: після звільнення людина може знову претендувати на відповідні надбавки, і Фонд може переглянути розмір виплат.

Перевірити свої пенсійні дані та дізнатись, які саме виплати нараховані, можна через електронні сервіси Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, з 22 жовтня 2026 року для пенсіонерів зі статусом ВПО скасують додаткові вимоги при призначенні та виплаті пенсій.

Тепер статус переселенця не може бути підставою для особливих умов чи обмежень у пенсійному процесі.

Як повідомляло РБК-Україна, після смерті пенсіонера, який мав право на виплати за особливі заслуги перед Україною, частину надбавки можуть отримувати непрацездатні члени його сім'ї.

Розмір виплати залежить від кількості таких осіб - від 70% до 90% надбавки.

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