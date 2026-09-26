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Работа и пенсия: в ПФУ напомнили пенсионерам правила сохранения надбавок

06:30 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: кто из трудоустроенных пенсионеров может потерять надбавку (коллаж РБК-Украина)

Некоторые пенсионеры могут лишиться части выплат от Пенсионного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение ПФУ.

Пенсионный фонд напоминает: некоторые надбавки и повышения к пенсии предусмотрены только для неработающих. Если пенсионер устроился на работу или зарегистрировался как предприниматель - право на такие выплаты может исчезнуть.

Речь не об отмене всей пенсии. Под угрозой лишь те доплаты, которым закон предусматривает определенные условия - например, неработающий статус.

Что нужно сделать после трудоустройства

После выхода на работу пенсионер обязан самостоятельно сообщить об этом Пенсионному фонду. Если этого не сделать вовремя, возникнет переплата - и средства придется вернуть.

То же касается и обратной ситуации: после увольнения человек может снова претендовать на соответствующие надбавки, и Фонд может пересмотреть размер выплат.

Проверить свои пенсионные данные и узнать, какие выплаты начислены, можно через электронные сервисы Пенсионного фонда Украины.

Напомним, с 22 октября 2026 года для пенсионеров со статусом ВПЛ отменят дополнительные требования при назначении и выплате пенсий.

Теперь статус переселенца не может служить основанием для особых условий или ограничений в пенсионном процессе.

Как сообщало РБК-Украина, после смерти пенсионера, который имел право на выплаты за особые заслуги перед Украиной, часть прибавки могут получать нетрудоспособные члены его семьи.

Размер выплаты зависит от количества таких лиц - от 70% до 90% надбавки.

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