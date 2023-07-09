ua ru
Нд, 09 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Робота по складах дає результати. Росіяни зменшили інтенсивність обстрілів на півдні, - Гуменюк

Новость на русском →
Неділя 09 липня 2023 08:46
Робота по складах дає результати. Росіяни зменшили інтенсивність обстрілів на півдні, - Гуменюк Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові зменшили інтенсивність атак на півдні, тому можна сказати, що удари українських захисників по ворожих складах боєприпасів була результативною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що ситуація на півдні залишається досить складною, при цьому розвивається потужно та енергійно, адже росіяни намагаються обстрілювати всі населені пункти вздовж лінії фронту.

Окупанти продовжують застосовувати керовані авіабомби. Вони нищать житлові будинки та заклади освіти.

"Трошки зменшилась інтенсивність обстрілів. Цілком імовірно через те, що наша робота по складах з боєприпасами минулого тижня була результативною. Знищення п'яти таких складів боєприпасів у смузі лівого берега все ж таки позначилась на тому, що наразі за минулу добу кількість обстрілів зійшла до 70, якщо раніше вона трималася 90+", - сказала речниця.

Знищення складів боєприпасів

Українські військові продовжують били по складах боєприпасів та скупченнях росіян на окупованих територіях.

Нагадаємо, 30 червня українські бійці знищили штаб росіян та склад паливно-мастильних матеріалів у Бердянську.

У липні внаслідок ефективної роботи ЗСУ було знищено черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищують російські склади та просуваються на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW
ЗСУ знищують російські склади та просуваються на Мелітопольському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі