Работа по складам дает результаты. Россияне снизили интенсивность обстрелов на юге, - Гуменюк

Российские военные снизили интенсивность атак на юге, поэтому можно сказать, что удары украинских защитников по вражеским складам боеприпасов были результативными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что ситуация на юге остается достаточно сложной, при этом развивается сильно и энергично, ведь россияне пытаются обстреливать все населенные пункты вдоль линии фронта.

Оккупанты продолжают применять управляемые авиабомбы. Они уничтожают жилые дома и учебные заведения.

"Несколько уменьшилась интенсивность обстрелов. Вполне вероятно из-за того, что наша работа по складам с боеприпасами на прошлой неделе была результативной. Уничтожение пяти таких складов боеприпасов в полосе левого берега все же сказалось на том, что за прошедшие сутки количество обстрелов сошло до 70, если раньше она держалась 90+", - сказала спикер.

Уничтожение складов боеприпасов

Украинские военные продолжают бить по складам боеприпасов и скоплениям россиян на оккупированных территориях.

Напомним, 30 июня украинские бойцы уничтожили штаб россиян и склад горюче-смазочных материалов в Бердянске.

В июле в результате эффективной работы ВСУ был уничтожен очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке.

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