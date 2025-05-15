Робота на сезон у 2025: де українцям платять найбільше – овочі, фрукти, склади

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Які сезонні вакансії популярні в Україні?

Скільки можна заробити влітку?

Що відомо про умови для працівників на підробітку?

Бум сезонної роботи

З наближенням літа український ринок праці відчуває пожвавлення у певних галузях.

На полях та у садах починає дозрівати врожай, стартує сезон відпусток та канікул. Тож традиційно в літні місяці зростає потреба в працівниках сільського господарства, сфери обслуговування та готельно-ресторанного бізнесу.

Як розповіли РБК-Україна в Державній службі зайнятості (ДСЗ), найбільш поширені сезонні роботи влітку зазвичай пов’язані:

з аграрним сектором (тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, плодоовочівник, озеленювач);

(тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, плодоовочівник, озеленювач); сферою обслуговування та готельно-ресторанним бізнесом (офіціант, бариста, кухар, продавець морозива, менеджер з туризму, адміністратор);

(офіціант, бариста, кухар, продавець морозива, менеджер з туризму, адміністратор); сферою будівництва (всі будівельні професії).

На кадровому порталі Work.ua зростання сезонних вакансій зафіксували ще у квітні. В аналітичному звіті за підсумками минулого місяця зазначається, що роботодавці активно готуються до літнього сезону.

Частіше розміщували вакансії для посудомийників, барменів, офіціантів і покоївок. На ринку праці зʼявляється й сезонна робота, на яку зазвичай шукають вожатих, викладачів, аніматорів.

Робота на літо в аграрному секторі

Один із найпоширеніших варіантів підробітку на літо – збирання врожаю овочів, ягід, фруктів. Фермерські господарства активно шукають людей для збору полуниці, ягід, яблук, груш, огірків, помідорів, капусти та інших культур.

Крім збирачів, потрібні працівники для сортування та пакування зібраної продукції безпосередньо на полях або в спеціальних цехах.

Також є попит на фахівців з догляду за рослинами: посадки, прополки, поливу та інших агротехнічних робіт.

До прикладу, в Київській області пропонують сезонну роботу на збір ягід. Зарплата – 800 грн за день. За невелику оплату забезпечують житлом та триразовим харчуванням.

Скриншот robota.ua

У Хмельницькій області шукають працівників у теплиці. Обов'язки: вирощування та догляд за сільськогосподарськими рослинами (помідори, огірки). Компанія забезпечує довіз працівників до робочого місця. Робочий день з 8:00 до 16:45. Зарплата на рівні 12-17 тис. грн.

Скриншот work.ua

На Сумщині пропонують сезонну вакансію тракториста сільськогосподарського виробництва на 5-денний робочий графік.

В обов'язки входить підготовка грунту до весняно-польових робіт. Посів зернових та технічних культур, догляд за ними, збирання урожаю. Зарплата – 13 тис. грн.

Скриншот dcz.gov.ua

Складське господарство

Сезонні роботи також з'являються на складах, де зберігаються овочі та фрукти. Тут потрібні комплектувальники замовлень, вантажники для переміщення та завантаження/розвантаження товарів.

Вантажник на склад овочів та фруктів потрібен у Києві на Троєщині. Робочий день: з 05:00 до 11:00 з понеділка по суботу. Заробітна плата вказана у розмірі 21 тис. грн.

Скриншот work.ua

Компанія в Тернопільській області шукає менеджера з обліку врожаю на сезон.

Обов’язки включають організацію руху вантажного транспорту в полі та контроль за логістикою. Від кандидата вимагається водійське посвідчення категорії В, досвід керування автомобілем і впевнене користування комп’ютером.

Скриншот work.ua

Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування, позмінний графік, безкоштовне харчування та компенсацію витрат на пальне у разі використання власного авто.

Сфера обслуговування та готельно-ресторанний бізнес

Традиційно влітку також зростає кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі.

Роботодавці активно шукають офіціантів, барменів, кухарів, покоївок та посудомийників. За даними work.ua, у квітні 2025 року спостерігався значний приріст вакансій саме у цих категоріях: посудомийники (+36%), бармени (+18%), офіціанти та покоївки (+17%).

Окрім постійних позицій, з'являються пропозиції літнього підробітку для вожатих, аніматорів та викладачів у дитячих таборах і на базах відпочинку.

У дитячий табір у Карпатах шукають покоївку на весь сезон, чи для роботи за графіком 15/15. Пропонують зарплату 24-30 тис. грн. Триразове харчування та проживання безкоштовне.

Скриншот work.ua

Зарплати та умови сезонної роботи: що пропонують

Рівень заробітної плати на сезонних роботах може варіюватися залежно від регіону, конкретної вакансії та кваліфікації працівника.

За інформацією Державної служби зайнятості, станом на початок травня 2025 середня заробітна плата у вакансіях на Єдиному порталі вакансій становила 24 тис. грн.

Якщо звернути увагу на галузі, де найбільше сезонної роботи, то в агропромисловому комплексі цей показник сягає 23 тис. грн, у сфері послуг – 25 тис. грн, у будівництві – 24 тис. грн, а у сфері кафе та ресторанів – 20 тис. грн.

Щодо умов праці на сезонних підробітках, вони можуть бути різними. Тривалість робочого дня на сільгоспроботах часто залежить від погодних умов.

Зазвичай роботодавці забезпечують працівників необхідним інвентарем та обладнанням.

У деяких випадках, особливо для тих, хто приїжджає з інших регіонів, може надаватися житло. Питання харчування вирішується індивідуально – воно може бути за кошти працівника або організоване роботодавцем.

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Державної служби зайнятості для РБК-Україна, дані Єдиного порталу вакансій, сайтів Robota.ua, Work.ua.