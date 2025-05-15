Работа на сезон в 2025: где украинцам платят больше – овощи, фрукты, склады

До лета остается меньше месяца, и в Украине стремительно растет спрос на сезонных работников. Наиболее востребованными остаются вакансии в аграрном секторе и сфере обслуживания.
Подробнее о сезонной работе для украинцев, какие зарплаты и условия предлагают, – на РБК-Украина ниже.
Главное:
С приближением лета на украинском рынке труда начинается оживление в некоторых отраслях.
На полях и в садах созревает урожай, стартует сезон отпусков и каникул. Поэтому в летние месяцы растет потребность в работниках сельского хозяйства, сферы обслуживания и гостинично-ресторанного бизнеса.
Как рассказали РБК-Украина в Государственной службе занятости (ГСЗ), наиболее распространенные сезонные работы летом обычно связаны:
На кадровом портале Work.ua рост сезонных вакансий был зафиксирован еще в апреле. В аналитическом отчете по итогам прошлого месяца отмечается, что работодатели активно готовятся к летнему сезону.
Чаще размещали вакансии для посудомоек, барменов, официантов и горничных. На рынке труда появляется и сезонная работа, на которую обычно ищут вожатых, преподавателей, аниматоров.
Один из самых распространенных вариантов подработки на лето – уборка урожая овощей, ягод, фруктов. Фермерские хозяйства активно ищут людей для сбора клубники, ягод, яблок, груш, огурцов, помидоров, капусты и других культур.
Кроме сборщиков, нужны работники для сортировки и упаковки собранной продукции непосредственно на полях или специальных цехах.
Также есть спрос на специалистов по уходу за растениями: посадка, прополка, полив и другие агротехнические работы.
К примеру, в Киевской области предлагают сезонную работу по сбору ягод. Зарплата – 800 грн за день. За небольшую оплату обеспечивают жильем и трехразовым питанием.
Скриншот robota.ua
В Хмельницкой области ищут работников в теплицы. Обязанности: выращивание и уход за сельскохозяйственными растениями (помидоры, огурцы). Компания обеспечивает подвоз работников к рабочему месту. Рабочий день с 8:00 до 16:45. Зарплата на уровне 12-17 тыс. грн.
Скриншот work.ua
В Сумской области предлагают сезонную вакансию тракториста сельскохозяйственного производства на 5-дневный рабочий график.
В обязанности входит подготовка почвы к весенне-полевым работам. Посев зерновых и технических культур, уход за ними, уборка урожая. Зарплата – 13 тыс. грн.
Сезонные работы также появляются на складах, где хранятся овощи и фрукты. Здесь нужны комплектовщики заказов, грузчики для перемещения и погрузки/разгрузки товаров.
Грузчик на склад овощей и фруктов требуется в Киеве на Троещине. Рабочий день: с 05:00 до 11:00 с понедельника по субботу. Заработная плата указана в размере 21 тыс. грн.
Скриншот work.ua
Компания в Тернопольской области ищет менеджера по учету урожая на сезон.
Обязанности включают организацию движения грузового транспорта в поле и контроль за логистикой. От кандидата требуется водительское удостоверение категории В, опыт вождения и уверенное пользование компьютером.
Работодатель гарантирует официальное трудоустройство, посменный график, бесплатное питание и компенсацию расходов на топливо при использовании собственного авто.
Традиционно летом также увеличивается количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе.
Работодатели активно ищут официантов, барменов, поваров, горничных и посудомоек По данным work.ua, в апреле 2025 наблюдался значительный прирост вакансий именно в этих категориях: посудомойки (+36%), бармены (+18%), официанты и горничные (+17%).
Кроме постоянных позиций появляются предложения летней подработки для вожатых, аниматоров и преподавателей в детских лагерях и на базах отдыха.
В детский лагерь в Карпатах ищут горничную на весь сезон или для работы по графику 15/15. Предлагают зарплату 24-30 тыс. грн. Трехразовое питание и проживание бесплатно.
Скриншот work.ua
Уровень заработной платы в сезонных работах может варьироваться в зависимости от региона, конкретной вакансии и квалификации работника.
По информации Государственной службы занятости, на начало мая 2025 средняя заработная плата в вакансиях на Едином портале вакансий составила 24 тыс. грн.
Если обратить внимание на отрасли, где больше всего сезонной работы, то в агропромышленном комплексе этот показатель достигает 23 тыс. грн, в сфере услуг – 25 тыс. грн, в строительстве – 24 тыс. грн, а в сфере кафе и ресторанов – 20 тыс. грн.
Что касается условий труда на сезонных подработках, они могут быть разными. Продолжительность рабочего дня на сельхозработах часто зависит от погодных условий.
Обычно работодатели обеспечивают работников необходимым инвентарем и оборудованием.
В некоторых случаях, особенно для тех, кто приезжает из других регионов, может предоставляться жилье. Вопрос питания решается индивидуально – оно может быть на средства работника или организовано работодателем.
При подготовке материала использовались: комментарий Государственной службы занятости для РБК-Украина, данные Единого портала вакансий, сайтов Robota.ua, Work.ua.
Ранее мы рассказывали про TOП-5 профессий, которые будут наиболее востребованы в Украине в 2025 году.
Также в отдельном материале можно узнать, где украинцам предлагают работу с бесплатным проживанием.