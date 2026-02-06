Робота ППО в регіонах незадовільна: Зеленський чекає негайних рішень

Атаки РФ на Україну

Нагадаємо, сьогодні вночі та зранку російські окупанти атакували Україну ударними дронами і ракетами різних типів.

За даними Повітряних сил, вони ліквідували 297 ворожих дронів, серед них "Шахеди", "Гербера", "Італмас" та інші.

Водночас зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 14 локаціях, й падіння уламків на 2 локаціях.

Раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявляв, що Росія дедалі більше робить ставку не лише на ракети, а й на модернізовані безпілотники, зокрема "Шахеди", які еволюціонували.

За його словами, нині однією з найбільших загроз є саме ці дрони - їх запускають сотнями, причому вже не лише вночі, а й у денний час.