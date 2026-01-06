ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Робота ППО чи держпереворот? У Венесуелі біля президентського палацу сталась стрілянина

Вівторок 06 січня 2026 03:52
UA EN RU
Робота ППО чи держпереворот? У Венесуелі біля президентського палацу сталась стрілянина Фото: поки існують різні версії про те, що сталось (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У Венесуелі, в столиці Каракас, біля президентського палацу Мірафлорес було чути стрілянину. Поки існують багато версій та припущень, але вірогідно нічого невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та BNO News.

На відео, геолокованих CNN, видно на нічному небі вогні дронів та зенітний вогонь. Незрозуміло, з чим пов'язана ця ситуація.

Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що поблизу президентського палацу могли бути дрони, після чого сили безпеки відкрили вогонь.Є версія, що інцидент міг бути пов'язаний з плутаниною щодо внутрішніх або дружніх дронів.

На відео нібито свідків у соціальних мережах видно вогонь зі стрілецької зброї або зенітних систем, спрямований у небо.

Додаткові відеозаписи, що поширюються в Мережі, ймовірно, показують безперервну стрілянину поблизу палацу Мірафлорес, а поблизу видно озброєних осіб.

Це сталося лише через кілька годин після того, як Делсі Родрігес, віце-президент при диктатору Венесуели Ніколасі Мадуро, присягнула як тимчасовий президент країни на тлі напруженої ситуації.

У соцмережах та ЗМІ наразі різна інформація стосовно інциденту. Одні пишуть про роботу ППО, інші про держпереворот, ще низка медіа стверджують, що наразі вже все під контролем.

Нагадаємо, 3 січня США провели спецоперацію в Каракасі, як результат - був затриманий диктатор Ніколас Мадуро з дружиною. Його чекає суд у США за низкою звинувачень, зокрема, щодо наркоторгівлі та незаконним володінням зброєю.

Однак головною метою є, скоріш за все, інше у протистоянні США та Венесуели. Йдеться про родовища нафти, які Трамп хоче повернути американцям, оскільки раніше вони потрапили під націоналізацію попередником Мадуро Уго Чавесом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Венесуела Стрелков
Новини
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка