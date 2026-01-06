Работа ПВО или госпереворот? В Венесуэле возле президентского дворца произошла стрельба

В Венесуэле, в столице Каракас, возле президентского дворца Мирафлорес была слышна стрельба. Пока существуют много версий и предположений, но достоверно ничего неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и BNO News.

На видео, геолоцированных CNN, видно на ночном небе огни дронов и зенитный огонь. Непонятно, с чем связана эта ситуация.

Свидетели сообщили местным СМИ, что вблизи президентского дворца могли быть дроны, после чего силы безопасности открыли огонь. Есть версия, что инцидент мог быть связан с путаницей относительно внутренних или дружественных дронов.

На видео якобы свидетелей в социальных сетях видно огонь из стрелкового оружия или зенитных систем, направленный в небо.

Дополнительные видеозаписи, распространяемые в Сети, вероятно, показывают непрерывную стрельбу вблизи дворца Мирафлорес, а поблизости видно вооруженных лиц.

Это произошло всего через несколько часов после того, как Делси Родригес, вице-президент при диктаторе Венесуэлы Николасе Мадуро, присягнула в качестве временного президента страны на фоне напряженной ситуации.

В соцсетях и СМИ пока разная информация касаемо инциденте. Одни пишут о работе ПВО, другие о госперевороте, еще ряд медиа утверждают, что сейчас уже все под контролем.