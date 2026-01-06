Работа ПВО или госпереворот? В Венесуэле возле президентского дворца произошла стрельба
В Венесуэле, в столице Каракас, возле президентского дворца Мирафлорес была слышна стрельба. Пока существуют много версий и предположений, но достоверно ничего неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и BNO News.
На видео, геолоцированных CNN, видно на ночном небе огни дронов и зенитный огонь. Непонятно, с чем связана эта ситуация.
Свидетели сообщили местным СМИ, что вблизи президентского дворца могли быть дроны, после чего силы безопасности открыли огонь. Есть версия, что инцидент мог быть связан с путаницей относительно внутренних или дружественных дронов.
На видео якобы свидетелей в социальных сетях видно огонь из стрелкового оружия или зенитных систем, направленный в небо.
Дополнительные видеозаписи, распространяемые в Сети, вероятно, показывают непрерывную стрельбу вблизи дворца Мирафлорес, а поблизости видно вооруженных лиц.
Это произошло всего через несколько часов после того, как Делси Родригес, вице-президент при диктаторе Венесуэлы Николасе Мадуро, присягнула в качестве временного президента страны на фоне напряженной ситуации.
В соцсетях и СМИ пока разная информация касаемо инциденте. Одни пишут о работе ПВО, другие о госперевороте, еще ряд медиа утверждают, что сейчас уже все под контролем.
Напомним, 3 января США провели спецоперацию в Каракасе, как результат – был задержан диктатор Николас Мадуро с супругой. Его ждет суд в США по ряду обвинений, в частности, по наркоторговле и незаконному владению оружием.
Однако главной целью является, скорее всего, другое в противостоянии США и Венесуэлы. Речь идет о месторождениях нефти, которые Трамп хочет вернуть американцам, поскольку раньше они попали под национализацию предшественником Мадуро Уго Чавесом.