Робота над поверненням захисників Зміїного й Маріуполя продовжується, - ГУР

Частина українських воїнів, які захищали острів Зміїний, Маріуполь та "Азовсталь" досі перебувають в російському полоні. Україна працює над їх поверненням додому.
Про це заяви представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР.
"Справді, частина захисників Зміїного, значна частина захисників Маріуполя та "Азовсталі" знаходяться в рашистському полоні. Триває робота над тим, щоб кожен з них повернувся додому", - заявив Юсов.
За словами представника ГУР, усі воїни, які повернулись з полону наразі проходять процес реабілітації, постізоляційного супроводу й намагаються повернутись до нормального життя.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець нещодавно розповів про нову тактику росіян, завдяки якій вони затягують обмін полоненими.
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