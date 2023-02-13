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Работа над возвращением защитников Змеиного и Мариуполя продолжается, - ГУР

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР МО (suspilne.media)
Автор: Сергей Пышкин

Часть украинских воинов, защищавших остров Змеиный, Мариуполь и "Азовсталь", до сих пор находятся в российском плену. Украина работает над их возвращением домой.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР.

"Действительно, часть защитников Змеиного, значительная часть защитников Мариуполя и "Азовстали" находятся в рашистском плену. Продолжается работа над тем, чтобы каждый вернулся домой", - заявил Юсов.

По словам представителя ГУР, все вернувшиеся из плена воины проходят процесс реабилитации, постизоляционного сопровождения и пытаются вернуться к нормальной жизни.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец недавно рассказал о новой тактике россиян, благодаря которой они затягивают обмен пленными.

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