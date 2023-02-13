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Робота над поверненням захисників Зміїного й Маріуполя продовжується, - ГУР

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Понеділок 13 лютого 2023 15:42
Робота над поверненням захисників Зміїного й Маріуполя продовжується, - ГУР Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (suspilne.media)
Автор: Сергій Пишкін

Частина українських воїнів, які захищали острів Зміїний, Маріуполь та "Азовсталь" досі перебувають в російському полоні. Україна працює над їх поверненням додому.

Про це заяви представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР.

"Справді, частина захисників Зміїного, значна частина захисників Маріуполя та "Азовсталі" знаходяться в рашистському полоні. Триває робота над тим, щоб кожен з них повернувся додому", - заявив Юсов.

За словами представника ГУР, усі воїни, які повернулись з полону наразі проходять процес реабілітації, постізоляційного супроводу й намагаються повернутись до нормального життя.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець нещодавно розповів про нову тактику росіян, завдяки якій вони затягують обмін полоненими.

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