Работа над возвращением защитников Змеиного и Мариуполя продолжается, - ГУР
Часть украинских воинов, защищавших остров Змеиный, Мариуполь и "Азовсталь", до сих пор находятся в российском плену. Украина работает над их возвращением домой.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР.
"Действительно, часть защитников Змеиного, значительная часть защитников Мариуполя и "Азовстали" находятся в рашистском плену. Продолжается работа над тем, чтобы каждый вернулся домой", - заявил Юсов.
По словам представителя ГУР, все вернувшиеся из плена воины проходят процесс реабилитации, постизоляционного сопровождения и пытаются вернуться к нормальной жизни.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец недавно рассказал о новой тактике россиян, благодаря которой они затягивают обмен пленными.
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