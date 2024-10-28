Робота у Польщі. Стало відомо, якими будуть зарплати українців у 2025 році

У 2025 році у Польщі попит на працівників з України залишатиметься високим. Людям без знання мови й кваліфікації найчастіше пропонуватимуть роботу на складах одягу, а також на аптечних і поліграфічних складах, на виробництвах деталей. Також буде попит на кваліфікованих менеджерів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прогноз аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal .

Які вакансії й зарплатню пропонуватимуть українцям без знання мови у 2025 році

Окрім вище згаданих професій, також буде багато пропозицій для працівників на виробництві та пакуванні харчової промисловості, зокрема для виготовлення та пакування напівфабрикатів та закусок, оливок, солодощів.

Серед популярних професій, які за останні кілька років опанували жінки, матиме попит оператор крана-навантажувача. У середньому заробітна плата за місяць складатиме 1100 – 1400 доларів (45 тис. 58 тис. грн).

У Польщі останніми роками зростає рівень автоматизації процесів на великих виробництвах та складах. Це зменшує фізичне навантаження на працівників. Аналітики прогнозують, що розвиток технологій та економіки зумовить підвищений попит як на працівників з низькою кваліфікацією, так і на висококваліфікованих фахівців.

Найбільше у 2025 році потребуватимуть працівників на склади (фото: Getty Images)

Скільки платитимуть висококваліфікованим спеціалістам

У 2025 році найбільший попит серед висококваліфікованих працівників буде на менеджерів – керівників з аналітичними здібностями, які можуть управляти командами в різних напрямках. Також у попиті будуть фахівці з продажів, фінансисти й бухгалтери.

Окрім відповідної кваліфікації, українцям необхідно володіти польською мовою, аби працювати на цих посадах. Робітники цих професій можуть розраховувати на заробітну плату від 3,500 — 4000 доларів (145 тис. – 166 тис. грн).

"Найбільше цінуються фахівці з аналітичним мисленням, які можуть оперативно підлаштовуватися під умови ринку. Це люди, які не просто виконують роботу за шаблоном, але активно шукають нові рішення та підходи, аналізуючи дані і тенденції, що швидко змінюються. Вони дивляться на ситуацію в широкому контексті, розуміючи не лише поточні потреби ринку, але й прогнозуючи можливі зміни", – каже віцепрезидентка Gremi Personal Лілія Терещенко.

За її словами, гнучкість у роботі дозволяє працівникам ефективно реагувати на динамічні виклики ринку й ухвалювати обґрунтовані рішення, які забезпечують успіх у довгостроковій перспективі. Зараз за таких фахівців найбільше конкурує бізнес у Польщі.

Які вакансії та зарплати пропонують українцям у 2024 році

У 2024 році українцям без знання мови пропонують роботу на логістичних складах, на виробництві підприємствах харчової і переробної промисловості, у машинобудівній галузі. Влітку було багато вакансій у сфері послуг та готельному бізнесі, але для працевлаштування потрібні були знання польської на базовому рівні.

На ринку відчувається брак робітників в агросекторі та будівельній сфері, оскільки саме українці найчастіше працевлаштовували на ці позиції. А потреба у сезонних працівниках цьогоріч на 20% вища, ніж торік.

В 2024 році середня зарплата працівників без кваліфікації, які не володіють польською, 4-5 тис. злотих брутто (41 тис. – 51 тис. грн).