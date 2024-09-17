Робота у Польщі: у яких регіонах платять найнижчі зарплати
Українцям, які шукають роботу у Польщі, варто враховувати середні зарплати у регіонах. У деяких воєводствах роботодавці платять відчутно менше, ніж у середньому по країні.
Де у Польщі найнижчі зарплати, РБК-Україна розповідає з посиланням на polskieradio24.pl.
Які середні зарплати у регіонах Польщі
Головне управління статистики Польщі (GUS) опублікувало дані про зарплати у першому півріччі 2024 року. За наведеною статистикою, найменше працедавці платять у таких регіонах Польщі:
- Вармінсько-Мазурському воєводстві (на 17,3% менше від середнього по країні);
- Підкарпатському воєводстві (на 15,6% менше);
- Підляському воєводстві (на 15,3% нижче середнього);
- Люблінському та Свентокшиському (на 15,2% менше).
Вище середнього оплата праці у Мазовецькому воєводстві – (115,4%). Проте на такі показники впливають зарплати у Варшаві, що завищують середні цифри по воєводству.
Середня заробітна плата в секторі підприємств становила 8122,78 злотих. У воєводствах наприкінці першого півріччя 2024 року були такі середні зарплати у цьому секторі:
- Нижньосілезьке – 8530 злотих;
- Куявсько-Поморське воєводство – 7108 злотих;
- Любельське – 6880 злотих;
- Любуське – 7202 злотих;
- Лодзинське – 7540 злотих;
- Малопольське – 8518 злотих;
- Мазовецьке воєводство – 9372 злотих;
- Опольське воєводство – 7452 злотих;
- Підкарпатське – 6853 5 злотих;
- Підляське – 6854 злотих;
- Поморське воєводство – 8221 злотих;
- Сілезьке – 8178 злотих;
- Свентокшиське – 6885,4 злотих;
- Вармінсько-Мазурське – 6714,94 злотих;
- Великопольське – 7345,91 злотих;
- Західнопоморське воєводство – 7480,21 злотих;
Фото: Робота на підприємстві (gettyimages.com)
Де найшвидше зростають зарплати
У середньому в Польщі оплата праці зросла на 11,7%. У деяких регіонах заробітна плата стрімко збільшилася:
- Сілезькому воєводстві - на 10,6%;
- Куявсько-Поморському – на 10,8%;
- Поморському – на 10,7%;
- Мазовецькому – на 11,1%;
- Вармінсько-Мазурському – на 13,5%;
- Лодзінському – 13,8%;
- Свєнтокшиському воєводстві - 15,6%.
- Підкарпатському - на 15,7%.
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