Робота у Польщі: у яких регіонах платять найнижчі зарплати

Українцям, які шукають роботу у Польщі, варто враховувати середні зарплати у регіонах. У деяких воєводствах роботодавці платять відчутно менше, ніж у середньому по країні.

Де у Польщі найнижчі зарплати, РБК-Україна розповідає з посиланням на polskieradio24.pl .

Які середні зарплати у регіонах Польщі

Головне управління статистики Польщі (GUS) опублікувало дані про зарплати у першому півріччі 2024 року. За наведеною статистикою, найменше працедавці платять у таких регіонах Польщі:

Вармінсько-Мазурському воєводстві (на 17,3% менше від середнього по країні);

Підкарпатському воєводстві (на 15,6% менше);

Підляському воєводстві (на 15,3% нижче середнього);

Люблінському та Свентокшиському (на 15,2% менше).

Вище середнього оплата праці у Мазовецькому воєводстві – (115,4%). Проте на такі показники впливають зарплати у Варшаві, що завищують середні цифри по воєводству.

Середня заробітна плата в секторі підприємств становила 8122,78 злотих. У воєводствах наприкінці першого півріччя 2024 року були такі середні зарплати у цьому секторі:

Нижньосілезьке – 8530 злотих;

Куявсько-Поморське воєводство – 7108 злотих;

Любельське – 6880 злотих;

Любуське – 7202 злотих;

Лодзинське – 7540 злотих;

Малопольське – 8518 злотих;

Мазовецьке воєводство – 9372 злотих;

Опольське воєводство – 7452 злотих;

Підкарпатське – 6853 5 злотих;

Підляське – 6854 злотих;

Поморське воєводство – 8221 злотих;

Сілезьке – 8178 злотих;

Свентокшиське – 6885,4 злотих;

Вармінсько-Мазурське – 6714,94 злотих;

Великопольське – 7345,91 злотих;

Західнопоморське воєводство – 7480,21 злотих;

Фото: Робота на підприємстві (gettyimages.com)

Де найшвидше зростають зарплати

У середньому в Польщі оплата праці зросла на 11,7%. У деяких регіонах заробітна плата стрімко збільшилася: