Робота без знання мови. Скільки платять українцям у Литві і які вакансії пропонують

Українцям в Литві без знання мови й досвіду найчастіше пропонують роботу в харчовій промисловості, зарплата в середньому становить від 750 до 1300 євро. Робітникам із досвідом платять до 1650 євро на місяць.

Які робочі умови пропонують українцям

Експерти платформи проаналізували вакансії, які литовські роботодавці протягом року пропонували українцям, і дійшли висновку, що найчастіше наших громадян наймають на підприємства м’ясної та рибної продукції, а також на фабрики кондитерських виробів.

"Подібна робота не вимагає знання литовської мови й спеціальних навичок, тому біженці можуть одразу почати працювати. Також такі вакансії викликають інтерес у трудових мігрантів з України, які приїжджають на сезонні роботи. Натомість усе більше роботодавців зацікавлені у тому, щоби контракт укладали мінімум на 6 місяців. Вони навчають працівників з намірами, щоби ті залишались працювати довше", – каже керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Аналіз ринку працевлаштування показав, що українці почали більше цікавитись роботою у Литві. Причиною цього стала відсутність мовного бар’єра, на відміну від інших країн Європи, оскільки можна порозумітись російською.

Оголошення про роботу для українців (скриншот сайту jooble)

"Також у Литві привабливе співвідношення цін та зарплат, завдяки цьому можна заощаджувати. Для працівників надають житло безкоштовно або за невисоку доплату, яке знаходиться у великих містах або передмістях з розвиненою інфраструктурою недалеко від підприємств. Це є додатковим плюсом у пошуку роботи для українців", – пояснює Нестеренко.

На відміну від багатьох країн Європи, Литва може надавати компенсацію українським біженцям за житло та продукти, а проїзд у громадському транспорті для них безкоштовний. Також громадяни України можуть отримати тимчасовий захист, навіть якщо вже мають тимчасовий захист іншої країни, відмовившись від нього.

У Литві перебуває 85 тисяч українців (фото: Getty Images)

Скільки українців працевлаштовані

У Литві проживає 85 тисяч українців – це найбільша іноземна громада в країні. Зараз 62% біженців працездатного віку легально працюють, а це майже 34 тисячі осіб. Такі дані наводить Вільнюський офіс Міжнародної організації з міграції.

За сім місяців 2024 року працевлаштовані у Литві українці сплатили до бюджету 65,2 млн євро податків. Це на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року, зазначають у Міністерстві соціального захисту і праці. Загалом від початку великої війни українські біженці сплатили до бюджету Литви 205 млн євро.

Українці працюють в усіх муніципалітетах Литви, але найбільше у містах:

Вільнюс – 10,5 тис.

Клайпеда – 4,8 тис.

Каунас – 4,2 тис.

Шяуляй – 2,3 тис.

Що потрібно українцям для працевлаштування у Литві

За словами експертів, Литва є однією із європейських країн, де найпростіше працевлаштуватись. Щоб легально працювати, громадянам України, які виїхали через війну, треба отримати статус тимчасового захисту. Він дає право на проживання та працевлаштування в країні протягом року, далі термін можна продовжити.

Цей статус надають тим українцям, які на момент повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року перебували в Україні. Альтернативою також може бути гуманітарна віза, її нескладно отримати.

Перед працевлаштуванням у більшості випадків з кандидатами проводять короткі телефонні розмови, в яких уточнюють інформацію про попередній досвід роботи тощо.