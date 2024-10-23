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Робота без знання мови. Скільки платять українцям у Литві і які вакансії пропонують

Литва, Середа 23 жовтня 2024 18:11
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Робота без знання мови. Скільки платять українцям у Литві і які вакансії пропонують Яку роботу пропонують українцям у Литві (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Українцям в Литві без знання мови й досвіду найчастіше пропонують роботу в харчовій промисловості, зарплата в середньому становить від 750 до 1300 євро. Робітникам із досвідом платять до 1650 євро на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на реліз Міграційної платформи EWL.

Які робочі умови пропонують українцям

Експерти платформи проаналізували вакансії, які литовські роботодавці протягом року пропонували українцям, і дійшли висновку, що найчастіше наших громадян наймають на підприємства м’ясної та рибної продукції, а також на фабрики кондитерських виробів.

"Подібна робота не вимагає знання литовської мови й спеціальних навичок, тому біженці можуть одразу почати працювати. Також такі вакансії викликають інтерес у трудових мігрантів з України, які приїжджають на сезонні роботи. Натомість усе більше роботодавців зацікавлені у тому, щоби контракт укладали мінімум на 6 місяців. Вони навчають працівників з намірами, щоби ті залишались працювати довше", – каже керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

Аналіз ринку працевлаштування показав, що українці почали більше цікавитись роботою у Литві. Причиною цього стала відсутність мовного бар’єра, на відміну від інших країн Європи, оскільки можна порозумітись російською.

Робота без знання мови. Скільки платять українцям у Литві і які вакансії пропонують

Оголошення про роботу для українців (скриншот сайту jooble)

"Також у Литві привабливе співвідношення цін та зарплат, завдяки цьому можна заощаджувати. Для працівників надають житло безкоштовно або за невисоку доплату, яке знаходиться у великих містах або передмістях з розвиненою інфраструктурою недалеко від підприємств. Це є додатковим плюсом у пошуку роботи для українців", – пояснює Нестеренко.

На відміну від багатьох країн Європи, Литва може надавати компенсацію українським біженцям за житло та продукти, а проїзд у громадському транспорті для них безкоштовний. Також громадяни України можуть отримати тимчасовий захист, навіть якщо вже мають тимчасовий захист іншої країни, відмовившись від нього.

Робота без знання мови. Скільки платять українцям у Литві і які вакансії пропонуютьУ Литві перебуває 85 тисяч українців (фото: Getty Images)

Скільки українців працевлаштовані

У Литві проживає 85 тисяч українців – це найбільша іноземна громада в країні. Зараз 62% біженців працездатного віку легально працюють, а це майже 34 тисячі осіб. Такі дані наводить Вільнюський офіс Міжнародної організації з міграції.

За сім місяців 2024 року працевлаштовані у Литві українці сплатили до бюджету 65,2 млн євро податків. Це на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року, зазначають у Міністерстві соціального захисту і праці. Загалом від початку великої війни українські біженці сплатили до бюджету Литви 205 млн євро.

Українці працюють в усіх муніципалітетах Литви, але найбільше у містах:

  • Вільнюс – 10,5 тис.
  • Клайпеда – 4,8 тис.
  • Каунас – 4,2 тис.
  • Шяуляй – 2,3 тис.

Що потрібно українцям для працевлаштування у Литві

За словами експертів, Литва є однією із європейських країн, де найпростіше працевлаштуватись. Щоб легально працювати, громадянам України, які виїхали через війну, треба отримати статус тимчасового захисту. Він дає право на проживання та працевлаштування в країні протягом року, далі термін можна продовжити.

Цей статус надають тим українцям, які на момент повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року перебували в Україні. Альтернативою також може бути гуманітарна віза, її нескладно отримати.

Перед працевлаштуванням у більшості випадків з кандидатами проводять короткі телефонні розмови, в яких уточнюють інформацію про попередній досвід роботи тощо.

Читайте також про те, що у серпні Уряд Литви виділив Міністерству соціального захисту та праці 8,7 млн ​​євро на допомогу українським біженцям, а Міністерству охорони здоров'я – майже 10 тис. євро. Українці, які отримали тимчасовий захист у Литві, можуть розраховувати на соціальні виплати на дітей, пенсії, безкоштовне харчування учнів та допомогу у придбанні шкільного приладдя, а також на ряд інших видів допомоги.

Раніше ми розповідали про те, що у кінці року українським біженцям у Литві потрібно буде замінити свої посвідки, оскільки тимчасовий захист продовжили до 4 березня 2026 року.

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