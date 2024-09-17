Работа в Польше: в каких регионах платят самые низкие зарплаты
Украинцам, которые ищут работу в Польше, следует учитывать средние зарплаты в регионах. В некоторых воеводствах работодатели платят ощутимо меньше среднего по стране.
Где в Польше самые низкие зарплаты, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на polskieradio24.pl.
Какие средние зарплаты в регионах Польши
Главное управление статистики Польши (GUS) опубликовало данные о зарплатах в первом полугодии 2024 года. По приведенной статистике, меньше всего работодатели платят в таких регионах Польши:
- Варминьско-Мазурское воеводство (на 17,3% меньше среднего по стране);
- Подкарпатское воеводство (на 15,6% меньше);
- Подляское воеводство (на 15,3% ниже среднего);
- Люблинском и Свентокшиском (на 15,2% меньше).
Высше среднего оплата труда в Мазовецком воеводстве – (115,4%). Однако на такие показатели влияют зарплаты в Варшаве, завышающие средние цифры по воеводству.
Средняя заработная плата в секторе предприятий составила 8122,78 злотых. В воеводствах в конце первого полугодия 2024 года были такие средние зарплаты в этом секторе:
- Нижнесилезское – 8530 злотых;
- Куявско-Поморское воеводство – 7108 злотых;
- Любельское – 6880 злотых;
- Любушское – 7202 злотых;
- Лодзинское – 7540 злотых;
- Малопольское – 8518 злотых;
- Мазовецкое воеводство – 9372 злотых;
- Опольское воеводство – 7452 злотых;
- Подкарпатское – 6853 5 злотых;
- Подляское – 6854 злотых;
- Поморское воеводство – 8221 злотых;
- Силезское – 8178 злотых;
- Свентокшиское – 6885,4 злотых;
- Варминско-Мазурское - 6714,94 злотых;
- Великопольское – 7345,91 злотых;
- Западно-Поморское воеводство – 7480,21 злотых;
Фото: Работа на предприятии (gettyimages.com)
Где быстрее всего растут зарплаты
В среднем в Польше оплата труда возросла на 11,7%. В некоторых регионах заработная плата стремительно увеличилась:
- Силезском воеводстве – на 10,6%;
- Куявско-Поморском – на 10,8%;
- Поморском – на 10,7%;
- Мазовецком – на 11,1%;
- Варминско-Мазурском – на 13,5%;
- Лодзинском – 13,8%;
- Свентокшиском воеводстве – 15,6%.
- Подкарпатском – на 15,7%.
Напомним, мы писали, на какие вакансии ищут украинцев в Польше и сколько готовы платить.
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