Работа в Польше: в каких регионах платят самые низкие зарплаты

Украинцам, которые ищут работу в Польше, следует учитывать средние зарплаты в регионах. В некоторых воеводствах работодатели платят ощутимо меньше среднего по стране.

Где в Польше самые низкие зарплаты, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на polskieradio24.pl .

Какие средние зарплаты в регионах Польши

Главное управление статистики Польши (GUS) опубликовало данные о зарплатах в первом полугодии 2024 года. По приведенной статистике, меньше всего работодатели платят в таких регионах Польши:

Варминьско-Мазурское воеводство (на 17,3% меньше среднего по стране);

Подкарпатское воеводство (на 15,6% меньше);

Подляское воеводство (на 15,3% ниже среднего);

Люблинском и Свентокшиском (на 15,2% меньше).

Высше среднего оплата труда в Мазовецком воеводстве – (115,4%). Однако на такие показатели влияют зарплаты в Варшаве, завышающие средние цифры по воеводству.

Средняя заработная плата в секторе предприятий составила 8122,78 злотых. В воеводствах в конце первого полугодия 2024 года были такие средние зарплаты в этом секторе:

Нижнесилезское – 8530 злотых;

Куявско-Поморское воеводство – 7108 злотых;

Любельское – 6880 злотых;

Любушское – 7202 злотых;

Лодзинское – 7540 злотых;

Малопольское – 8518 злотых;

Мазовецкое воеводство – 9372 злотых;

Опольское воеводство – 7452 злотых;

Подкарпатское – 6853 5 злотых;

Подляское – 6854 злотых;

Поморское воеводство – 8221 злотых;

Силезское – 8178 злотых;

Свентокшиское – 6885,4 злотых;

Варминско-Мазурское - 6714,94 злотых;

Великопольское – 7345,91 злотых;

Западно-Поморское воеводство – 7480,21 злотых;

Фото: Работа на предприятии (gettyimages.com)

Где быстрее всего растут зарплаты

В среднем в Польше оплата труда возросла на 11,7%. В некоторых регионах заработная плата стремительно увеличилась: