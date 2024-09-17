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Работа в Польше: в каких регионах платят самые низкие зарплаты

Польша, Варшава, Вторник 17 сентября 2024 12:44
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Работа в Польше: в каких регионах платят самые низкие зарплаты Фото: Работа за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцам, которые ищут работу в Польше, следует учитывать средние зарплаты в регионах. В некоторых воеводствах работодатели платят ощутимо меньше среднего по стране.

Где в Польше самые низкие зарплаты, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на polskieradio24.pl.

Какие средние зарплаты в регионах Польши

Главное управление статистики Польши (GUS) опубликовало данные о зарплатах в первом полугодии 2024 года. По приведенной статистике, меньше всего работодатели платят в таких регионах Польши:

  • Варминьско-Мазурское воеводство (на 17,3% меньше среднего по стране);
  • Подкарпатское воеводство (на 15,6% меньше);
  • Подляское воеводство (на 15,3% ниже среднего);
  • Люблинском и Свентокшиском (на 15,2% меньше).

Высше среднего оплата труда в Мазовецком воеводстве – (115,4%). Однако на такие показатели влияют зарплаты в Варшаве, завышающие средние цифры по воеводству.

Средняя заработная плата в секторе предприятий составила 8122,78 злотых. В воеводствах в конце первого полугодия 2024 года были такие средние зарплаты в этом секторе:

  • Нижнесилезское – 8530 злотых;
  • Куявско-Поморское воеводство – 7108 злотых;
  • Любельское – 6880 злотых;
  • Любушское – 7202 злотых;
  • Лодзинское – 7540 злотых;
  • Малопольское – 8518 злотых;
  • Мазовецкое воеводство – 9372 злотых;
  • Опольское воеводство – 7452 злотых;
  • Подкарпатское – 6853 5 злотых;
  • Подляское – 6854 злотых;
  • Поморское воеводство – 8221 злотых;
  • Силезское – 8178 злотых;
  • Свентокшиское – 6885,4 злотых;
  • Варминско-Мазурское - 6714,94 злотых;
  • Великопольское – 7345,91 злотых;
  • Западно-Поморское воеводство – 7480,21 злотых;

Работа в Польше: в каких регионах платят самые низкие зарплаты

Фото: Работа на предприятии (gettyimages.com)

Где быстрее всего растут зарплаты

В среднем в Польше оплата труда возросла на 11,7%. В некоторых регионах заработная плата стремительно увеличилась:

  • Силезском воеводстве – на 10,6%;
  • Куявско-Поморском – на 10,8%;
  • Поморском – на 10,7%;
  • Мазовецком – на 11,1%;
  • Варминско-Мазурском – на 13,5%;
  • Лодзинском – 13,8%;
  • Свентокшиском воеводстве – 15,6%.
  • Подкарпатском – на 15,7%.

Напомним, мы писали, на какие вакансии ищут украинцев в Польше и сколько готовы платить.

Также мы рассказывали, на какую работу в Польше больше ищут работников. Работодателям все труднее отыскать рабочих на сезонные работы.

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