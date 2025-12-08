UA

Робота у Польщі. Які вакансії українці вибирали найчастіше у 2025 році

На яку роботу найчастіше влаштовувались українці у Польщі цьогоріч (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

За дев’ять місяців 2025 року українці у Польщі найчастіше шукали роботу на складах і в логістичних центрах.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на реліз Gremi Personal.

Логістика лідирує за попитом

"Структура попиту у 2025 році зберігає стабільність. Як і у 2024 році, зараз у Польщі найбільший попит мають вакансії в логістичних центрах, харчовій промисловості та сезонні передноворічні роботи", - зазначила директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Майже 49% кандидатів обирали вакансії пакувальників і сортувальників. Далі за популярністю - аграрний сектор та харчова промисловість (11,2%), некваліфікована праця у промисловості (9,96%), технічні роботи (9,5%) і м’ясо- та рибопереробка (9,47%).

Дефіцит кадрів у ключових галузях

Попри скорочення кількості вакансій у першій половині року, польський ринок праці й надалі стикається з нестачею працівників. Найбільший дефіцит спостерігається у м’ясопереробці та харчовому виробництві, а також серед водіїв вантажівок і автобусів.

Стабільним залишається попит на технічні спеціальності - водіїв навантажувачів, зварювальників, слюсарів і працівників техобслуговування.

Вимоги до кваліфікованих працівників

Окрему категорію становлять фахівці середньої та керівної ланки - бригадири, менеджери змін і лінійні керівники. Для цих позицій потрібні знання польської, досвід роботи у Польщі чи за кордоном та вміння організовувати виробничі процеси. Такі компетенції є умовою доступу до стабільних і високооплачуваних вакансій.

Сезонні роботи наприкінці року

Запит на сезонні вакансії також зберігався - вони становили 2,1% структури. Наприкінці року традиційно зростає потреба у працівниках для передсвяткових процесів: комплектації замовлень, пакування, складських робіт і тимчасових позицій у харчовій промисловості.

Основні вимоги - легальне перебування та готовність працювати, що відкриває шлях як до сезонних, так і до постійних пропозицій.

Читайте також про те, що у Польщі восени зафіксували значне збільшення українців, які шукають тимчасового захисту. З 26 серпня по 10 листопада на отримання PESEL UKR подали заявки 49,7 тисячі осіб.

Раніше ми писали про те, що з 2026 року українці у Польщі, які мають PESEL UKR, зможуть подавати заявки на нову карту побуту CUKR. Вона дозволятиме легально проживати у країні протягом 3 років. Закон уже ухвалено парламентом, але він очікує на підпис президента.

