Работа в Польше. Какие вакансии украинцы выбирали чаще всего в 2025 году

Логистика лидирует по спросу

"Структура спроса в 2025 году сохраняет стабильность. Как и в 2024 году, сейчас в Польше наибольшим спросом пользуются вакансии в логистических центрах, пищевой промышленности и сезонные предновогодние работы", - отметила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Почти 49% кандидатов выбирали вакансии упаковщиков и сортировщиков. Далее по популярности - аграрный сектор и пищевая промышленность (11,2%), неквалифицированный труд в промышленности (9,96%), технические работы (9,5%) и мясо- и рыбопереработка (9,47%).

Дефицит кадров в ключевых отраслях

Несмотря на сокращение количества вакансий в первой половине года, польский рынок труда и в дальнейшем сталкивается с нехваткой работников. Наибольший дефицит наблюдается в мясопереработке и пищевом производстве, а также среди водителей грузовиков и автобусов.

Стабильным остается спрос на технические специальности - водителей погрузчиков, сварщиков, слесарей и работников техобслуживания.

Требования к квалифицированным работникам

Отдельную категорию составляют специалисты среднего и руководящего звена - бригадиры, менеджеры смен и линейные руководители. Для этих позиций нужны знания польского, опыт работы в Польше или за рубежом и умение организовывать производственные процессы. Такие компетенции являются условием доступа к стабильным и высокооплачиваемым вакансиям.

Сезонные работы в конце года

Запрос на сезонные вакансии также сохранялся - они составляли 2,1% структуры. В конце года традиционно растет потребность в работниках для предпраздничных процессов: комплектации заказов, упаковки, складских работ и временных позиций в пищевой промышленности.

Основные требования - легальное пребывание и готовность работать, что открывает путь как к сезонным, так и к постоянным предложениям.