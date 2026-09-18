Работа во время тревоги: Кабмин уточнил правила для украинского бизнеса

Кабинет министров уточнил условия работы предприятий и организаций при объявлении желтого уровня угрозы. Новые правила предусматривают требования к наличию укрытия или безопасного пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №1128 .

Что изменилось

Кабмин постановлением №1128 от 15 сентября определил, при каких условиях субъекты хозяйствования могут продолжать работу при желтом уровне угрозы. Речь идет о предприятиях и организациях независимо от формы собственности.

Работа разрешается в помещениях, зданиях и на территориях, где есть защитные сооружения, временные или постоянные укрытия для работников и посетителей.

Также деятельность может продолжаться в объектах двойного назначения или зданиях, в составе которых предусмотрено безопасное пространство.

Если таких условий нет, субъект хозяйствования должен самостоятельно оборудовать безопасное пространство.

Что такое "безопасное пространство"

В постановлении указано, что "безопасное пространство" – наиболее защищенные зоны в помещениях, зданиях или сооружениях. Их обустраивают с учетом существующих объемно-планировочных решений, чтобы обеспечить защиту работников и посетителей от побочного действия обычных средств поражения и максимального избыточного давления взрыва.

Допустимый уровень такого давления в килопаскалях определяет Министерство обороны совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Что должны сделать владельцы объектов

Балансодержатели и субъекты хозяйствования обязаны информировать работников и посетителей о наличии укрытия или безопасного пространства.

Для этого на входах, внешних стенах или ограждениях должны размещаться таблички размером 100 на 60 сантиметров с одной из надписей: "Объект обеспечен укрытием", "Объект обеспечен безопасным пространством" или "Объект не обеспечен укрытием".

Кроме того, необходимо определить порядок действий персонала во время сигнала "Воздушная тревога". При его объявлении бизнес обязан довести информацию об угрозе до работников и посетителей.

Что означает желтый уровень

4 сентября правительство установило дифференциацию сигнала "Воздушная тревога" по уровням угрозы. Красный уровень означает ракетную, ракетно-дроновую или массированную дроновую угрозу, а желтый – угрозу применения дронов.

При желтом уровне субъекты хозяйствования могут продолжать деятельность, а решение о пребывании посетителей в заведениях они принимают на собственное усмотрение.