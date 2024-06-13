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Одна з європейських країн хоче обмежити допомогу українським біженцям: що відомо

Четвер 13 червня 2024 11:11
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Одна з європейських країн хоче обмежити допомогу українським біженцям: що відомо Швейцарія готує зміни для українських біженців (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Верхня палата парламенту Швейцарії ухвалила рішення, яке передбачає надання статусу тимчасового захисту S лише українцям з окупованих територій або регіонів, де ведуться активні бойові дії. Рішення не є остаточним, оскільки за нього ще має проголосувати Національна Рада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Neue Zürcher Zeitung.

Що відомо про зміни

Захисний статус S діє для біженців з усієї України з березня 2022 року. Згідно з ним, людей розподіляють по кантонах, розміщують у громадах і надають фінансову підтримку. Федеральна рада двічі подовжувала статус захисту S. Зараз він діє до березня 2025 року.

Члени Ради обговорили обмеження статусу захисту S для українців, які проживають безпосередньо в зоні "більш-менш інтенсивних бойових дій" або на територіях, окупованих Росією. Це означає, що люди з "небойових" регіонів, які уже проживають у Швейцарії втратять статус. У Раді заявили, що громади більше не знають, де вони можуть розмістити біженців.

Проти таких змін виступив член парламентської Ради штатів П'єр-Ів Майяр. Він поділився своєю історією, як прийняв біженця з Донбасу, який у 2014 році переїхав у Київ, а у 2022 році був змушений втікати до Швейцарії. У Раді він власне поставив запитання, як розцінювати такого біженця - він з Донбасу чи з Києва?

Втім рада таки ухвалила рішення за обмеження надання статусу біженця - 23 голоси за та 19 проти. Наголосимо, що рішення не є остаточним, його ще ухвалюватиме Нацрада.

Які ще зміни передбачені

Ухвалені рішення також передбачають заборону приймати осіб, які проживають в Україні, але не є громадянами України. За останніми федеральними даними, під статус S потрапляє 800 осіб з іншою національністю та 64,3 тис. осіб з українським паспортом. Однак є підозра, що деякі "українці" в'їжджають в країну за купленими документами.

Також у Раді обговорили питання, що українські біженці зі статусом S, які повертаються на батьківщину чи в іншу країну, повторно не зможуть отримати право на захист у Швейцарії. Цей статус людина втратить, якщо виїде за межі країни більше, ніж на два тижні.

Зазначається, обмеження статусу S для українських біженців у Швейцарії, може призвести до збільшення внутрішньої міграції у ЄС.

Раніше ми писали про те, як зміняться виплати для українців у Польщі вже з 1 липня.

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